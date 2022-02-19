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Kırşehir hangi bölgede, haritada nerede? Kırşehir ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Kırşehir Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İlçeleri
Kırşehir hangi bölgede, haritada nerede Kırşehir ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Türkiye'nin her şehrinde farklı bir güzellik bulunmaktadır. Bu güzellikleri görmek için Türkiye'yi gezmek gerekmektedir. Özellikle bazı şehirlerin ismini duyanlar bu yeri çok ayrı merak etmektedirler. Bu yerlerden biriside Kırşehir olarak dikkat çekmektedir. Sizler için Kırşehir hangi bölgede, haritada nerede? Kırşehir ilçeleri, haritası, nüfusu ve İklimi nasıldır tüm detayları ile derledik.

 

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Kırşehir bulunduğu bölge itibari ile ortada yer almaktadır. Şehrin çevresinde birçok önemli şehir olduğu görülmektedir. Bundan dolayı Kırşehir ilinin ilgi gören bir şehir olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kırşehir şehrinin nüfusu çok fazla olmasa da şehrin yapısı dikkat çekmeyi başarmıştır. Özellikle Ahi kültürünün yaygın olduğu şehirde önemli bir tarihi doku bulunmaktadır. Bozkırın en önemli yapısının Kırşehir'de olduğu dikkat çekmektedir.

Kırşehir Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Coğrafi bölgeler arasında İç Anadolu Bölgesi de bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nin birçok şehri içerisinde barındırdığı bilinmektedir. Bu şehirlerden biriside Kırşehir'dir. Kırşehir'in şirin ve ilgi çekici bir yapısı bulunmaktadır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin birçok özelliği bu şehirde yer almaktadır. Bundan dolayı Kırşehir ilinin merak edilen yerler arasında olduğu dikkat çekmektedir.

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Türkiye haritasına baktığımız zaman Kırşehir ilinin İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Şehrin birçok önemli şehirle de bağlantısı bulunmaktadır. Özellikle Kayseri, Nevşehir ve Ankara Kırşehir'e yakın bir konumda yer almaktadır. Kırşehir için İç Anadolu Bölgesi'nin merkezi olduğu söylenebilir. Çünkü bu şehir tamda orta bir konumda bulunmaktadır. Şehir çok güzel bir şehir olsa da kışları çok soğuk olduğu için burada yaşayan kişiler zorlanmaktadır. Burası özellikle bazı aylarda oldukça soğuk bir yapıya sahiptir.

Kırşehir'e en yakın illerin başında Nevşehir gelmektedir. Bu yerin Kırşehir ile yakın bir şehir olduğu görülmektedir. Bundan dolayı iki şehir arasındaki insanların sık sık birbirlerine gittikleri dikkat çekmektedir. Kırşehir küçük bir yer olsa da şehirde bulunan üniversite sayesinde şehrin değeri artmaktadır. Değeri artan bu şehri herkes merak etmektedir.

Kırşehir İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Türkiye'nin ilgi çekici yerlerinden birisi olan Kırşehir'in birçok ilçesi bulunmaktadır. Şehrin nüfusu çok fazla olmasa da ilçe sayısı fazladır. İlçeler arasında en çok merkez ilçenin nüfusu dikkat çekmektedir. Çünkü merkez ilçenin nüfusu şehrin diğer ilçelerine göre yoğundur. Bundan dolayı merkez ilçede nüfus fazladır. Özellikle üniversitenin açık olduğu dönemlerde şehirdeki nüfusta artmaktadır.

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Kırşehir İlçeleri ve Nüfusu

Merkez - 158.954

Kaman - 35.246

Mucur - 18.419

Çiçekdağı - 13.921

Akpınar - 7.390

Boztepe - 5.410

Akçakent - 3702

Kırşehir toplam 243.042 kişilik bir nüfusa sahiptir. Şehrin genel olarak ortalama bir nüfusu olduğu görülmektedir. Bu nüfusun önemli bir kısmı merkezde toplanmıştır. Bunun yanında şehrin en popüler ilçeleri Kaman ve Mucur olarak bilinmektedir. Özellikle Kaman, cevizi ile meşhur olan bir ilçedir.

Kırşehir Harita Konumu

Kırşehir harita konumuna göre İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Şehrin doğusunda Yozgat bulunur. Kuzeyinde ise Kırıkkale ili bulunmaktadır. Şehrin güneyine baktığımız zaman Nevşehir ve Aksaray görülmektedir. Ayrıca Ankara'da Kırşehir'in kuzeybatı tarafında yer almaktadır. Bunun yanında Konya ve Kayseri gibi şehirlerde Kırşehir'in çevre illeri arasında bulunmaktadır.

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Kırşehir İklimi

Kırşehir genel anlamda soğuk bir şehirdir. Şehirde yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Özellikle kışın önemi derecede kar yağışı görülmektedir. Zaten şehirdeki yağışların çoğu kar şeklindedir. Şehirde karasal iklimin etkili olduğu dikkat çekmektedir. Bundan dolayı yaz ve kış arasında önemli derecede sıcaklık farkları bulunmaktadır. Şehirde kış aylarında kar yağışı nedeniyle önemli soğuklar olduğu görülmektedir.

 

 

 

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