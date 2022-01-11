Kirpik nasıl yazılır? Kirpik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkçede pek çok kelimenin yazılışında hata yapılıyor. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler ise, kelimelerin doğru yazılışlarına TDK sözlüğünden bakıyor.

Kirpik nasıl yazılır?

Ülkemizde yazım yanlışlığı en çok yapılan kelimeler arasında kirpik kelimesi yer alıyor. Bu kelime, pek çok kişi tarafından kiprik şeklinde yazılıyor. Bunun sonucunda da ciddi bir yazım yanlışı ortaya çıkıyor. Yazım yanlışını önlemek isteyenler ise, kelimelerin doğru yazılışına TDK yazım kılavuzundan bakabiliyor. TDK sözlüğüne göre bu kelimenin doğru Yazılışı ise, kirpik şeklindedir.

Kirpik Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kirpik kelimesi, halk arasında çoğu zaman kiprik şeklinde söyleniyor. Bunun sonucunda da yazım yanlışları ortaya çıkıyor. Aslında bu sözcüğün doğru yazılışı TDK güncel yazım kılavuzuna göre kirpik olarak gösteriliyor. Dilimizde pek çok kelime okunduğu gibi yazılıyor. Fakat yanlış telaffuz edilen kelimeler çoğu zaman yazım yanlışlarının meydana gelmesine yol açıyor. Bunu önlemek için güncel TDK yazım kılavuzu devreye giriyor. Kirpik, göz kenarlarında bulunan ince kıllara verilen isimdir. Aslında bu kelime, dilimizde okunduğu şekilde yazılan kelimeler arasında yer alıyor.