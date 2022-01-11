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Kirpik nasıl yazılır? Kirpik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kirpik nasıl yazılır Kirpik kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesi üzerinden en çok araştırılan ve sorgulanan şeylerden birisi de kelimelerin yazım şekilleridir. TDK sözlüğüne göre en çok sorgulananlardan birisi de kirpik sözcüğünün nasıl yazıldığıdır. Çünkü Türkçede en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında kirpik yer alıyor. Kirpik nasıl yazılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Türkçede pek çok kelimenin yazılışında hata yapılıyor. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler ise, kelimelerin doğru yazılışlarına TDK sözlüğünden bakıyor. 

 Kirpik nasıl yazılır? 

 Ülkemizde yazım yanlışlığı en çok yapılan kelimeler arasında kirpik kelimesi yer alıyor. Bu kelime, pek çok kişi tarafından kiprik şeklinde yazılıyor. Bunun sonucunda da ciddi bir yazım yanlışı ortaya çıkıyor. Yazım yanlışını önlemek isteyenler ise, kelimelerin doğru yazılışına TDK yazım kılavuzundan bakabiliyor. TDK sözlüğüne göre bu kelimenin doğru Yazılışı ise, kirpik şeklindedir. 

 Kirpik Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Kirpik kelimesi, halk arasında çoğu zaman kiprik şeklinde söyleniyor. Bunun sonucunda da yazım yanlışları ortaya çıkıyor. Aslında bu sözcüğün doğru yazılışı TDK güncel yazım kılavuzuna göre kirpik olarak gösteriliyor. Dilimizde pek çok kelime okunduğu gibi yazılıyor. Fakat yanlış telaffuz edilen kelimeler çoğu zaman yazım yanlışlarının meydana gelmesine yol açıyor. Bunu önlemek için güncel TDK yazım kılavuzu devreye giriyor. Kirpik, göz kenarlarında bulunan ince kıllara verilen isimdir. Aslında bu kelime, dilimizde okunduğu şekilde yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

 

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