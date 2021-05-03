Kirpi Ne Yer? Kirpiler Nasıl Beslenir Ve Kirpilerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kirpiler, böcek türleriyle beslenen canlılardır.

Kirpi Ne Yer?

Kirpiler herkesin bildiği ve duyduğu bir canlıdır. Bu canlıların beslenmesi ve bakımlarının yapılması çokta zor değildir. Kirpiler evde fazla beslenen canlılardan birisi değildir. Sevimli olmaları sebebiyle ve kolay bakım yapılabildiği için tercih edilebiliyor. Çok fazla ilgi gösterilen ve görünüşüyle herkesin sevgisini kazanan bir canlı türüdür. Kirpinin tüm vücudu dikenlerle çevrilidir. Sadece kirpilerin alt kısmında dikenler bulunmaz. Kirpiler sadece tehlike anında dikenlerini kullanır ve bunun dışında kirpilerin dikenleri batmaz. Kirpiler evde beslenebilen canlılardan biridir. Kirpilerin nelerle beslendiği bazı kişiler tarafından çok merak ediliyor.

Hem ot hem de böcek türlerini tüketebilen bir canlıdır. Kemirgen türleri arasında yer alır. Her canlı gibi kirpilerinde günlük alması gereken protein ihtiyacı bulunuyor. Kirpiler et, meyve ve sebze tüketmesi gerekir. Kirpilerin daha pratik bir şekilde yemek yiyebilmesi için özel üretilen yemler bulunuyor. Bu yemler kirpilerin ihtiyaç duyduğu protein değerlerini karşılayabiliyor. Kirpiler hem otçul hem de etçil canlılardır. Doğada pek seçme imkanı bulunmayan kirpiler, genellikle böceklerle beslenir.

Kirpiler Nasıl Beslenir ve Kirpilerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kirpiler yağlı yiyecekleri pek fazla tüketmezler. Genel olarak protein olan yiyecekleri sever ve tüketirler. Protein ihtiyaçlarını et çeşitlerinden karşılarlar. %30 oranında bir protein oranı kirpiler için yeterli olacaktır. Bunun dışında geri kalan besin değerleri sebze ve meyveden sağlanmalıdır. Doğada yaşayan bir canlı olduğundan pek seçme şansı bulunmuyor. Fakat genellikle bu şekilde beslenmesi kirpilerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Kirpiler doğada böcek türleriyle beslenir. Buldukları böceklerle beslenerek günlük ihtiyaç duyduğu besin değerlerini bu şekilde karşılayan canlılardır. Kirpilerin severek tükettiği bazı yiyecekler;



* Tavuk

* Kuzu eti

* Un kurdu

* Kavun

* Muz

* Elma

* Böcek çeşitleri

* Kurt