Kırmızı Pazartesi kitabını kim yazmıştır? Kırmızı Pazartesi kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Kırmızı Pazartesi kitabı 122 sayfadan oluşan bir kitaptır. Nobel edebiyat ödülü almış olan Kırmızı Pazartesi kitabı Kolombiya'da yayınlanmış bir kitaptır. 1982 yılında ödül aldıktan sonra teker teker farklı dillere çevrilmiştir. Türkçe diline İnci Kut tarafından çevrilmiş bir kitaptır. Kırmızı Pazartesi kitabı İspanyolca dili ile yazılmıştır. Dünya edebiyatında en sevilen eserlerden birisidir.

Kırmızı Pazartesi Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kolombiya'da daha önce yaşanmış olan bir cinayeti anlatan kitaptır. Kırmızı Pazartesi kitabında ilk olarak kimin nerede öldürüleceği de yazmaktadır. Marquez adlı bir karakter vardır. Bu karakter bir namus cinayetine şahit olmuştur. Kırmızı Pazartesi kitabının ana fikri ise namus insanlar için çok önemli bir kavramdır. Bundan dolayı namus ile ilgili suçlar işlemenin sonucu ağır olabilir.

Kırmızı Pazartesi Kitabını Kim Yazmıştır?

Kırmızı Pazartesi kitabının yazarı Gabriel Garcia Marquez'dir.

Kırmızı Pazartesi Özet

Kolombiya'nın Santiago şehrinde yaşandı tüm olaylar. Bayarda bir gün meyhanede kendi başına otururmuş. Tam o esnada ise meyhanenin camından bakar ve annesi ile yürümekte olan Angela'yı görür. Tam o esnada tüm meyhanede oturanlara seslenerek Angela ile evleneceğini söyler. Fakat meyhanede bulunan hiç kimse onu ciddiye dahi almaz. Çünkü her zaman ki söylediği cümlelerden bir tanesidir. Aynı zamanda Bayardo o kadar fazla içmiştir ki sarhoştur. Bayardo ertesi gün Angela'nın annesini bulur. Kızını istediğini ve onunla evlenmek istediğini söyler. Annesi ile anlaşmışlardır.

Bayardo şehrin en zengin insanlarından birisidir. Bundan dolayı annesi bu kararını memnuniyetle karşılaşmıştır. Gün gelir çok güzel bir düğün yaparlar. Düğünde her şey düzenlenmiş ve oldukça fazla davetiye almışlardır. Düğün biter ve Angela ile Bayardo üstü açık bir arabaya binerek düğün yerinden uzaklaşırlar. Evlilikleri başta güzel başlamıştır. Fakat bu evlilik bir takım olayları da beraberinde getirmiştir. Evlilikleri tam 6 saat sürmüştür. Çünkü Bayardo Angela'nın bakire olmadığını öğrenmiştir.

Bu gerçeği öğrendikten sonra onu derhal annesinin yanına geri götürür. Angela çok kötü bir durumdadır. Ailesi ve kardeşleri de bu durumu kim yaptığını söyledikleri anda Santiago cevabını verir. Fakat tam olarak nerede olduğuna ve hangi zaman diliminde yapıldığına dair hiçbir bilgi yoktur. Abileri olan Pablo ve Pedro eline bir bıçak alırlar. Bu bıçak ile birlikte Santiago'yu bularak öldüreceklerdir.

Tam bu olayın sabahında piskopos adlı gemi bu şehirden geçecektir. Bundan dolayı burada yaşayan herkes merakla bu gemiyi bekler. Santiago ise bu gemiyi karşılamak için en güzel elbiselerini giymiştir. Merakla gemiyi bekler. Pedro ve Pablo ise Santiago'nun her zaman gittiği meyhanenin önüne gider. Burada onu beklemeye başlar. Çünkü burada onu bıçaklayarak öldürme hedefindedirler. Aynı zamanda gördüğü herkese de Santiago'nun artık yaşamayacağını ve onu öldüreceklerini söylemişlerdir. Aslında çok temiz kalpli iki kardeştirler. Fakat namus söz konusu olunca öldürmekten başka bir şey düşünmemektedirler. Santiago'yu öldürmek için beklediklerinde kimse ise onlara dur dememiştir.

Kırmızı Pazartesi Karakterleri

- Santiago

- Bayardo

- Angela

- Pablo

- Pedro