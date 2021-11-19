Kırmızı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kırmızının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Kırmızı, renk türleri arasında yer alıyor. Kırmızı yerine kullanılabilen farklı kelimeler bulunuyor. Kırmızı kelimesiyle aynı anlama sahip olan kelimelerden biri de, al kelimesidir.

Kırmızı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlar Türkçe dersinde tüm kişilere gösterilen bir konudur. Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynıdır. Yazılışları farklı olan kelimeler aynı anlamı ifade edebiliyor. Kırmızı kelimesinin anlamıyla aynı olan kelimeler merak ediliyor. Kırmızı kelimesinin yerine al kelimesi tercih edilebiliyor. Aynı anlamda olan kırmızı ve al kelimeleri birbirleriyle eş anlamlıdır. Eş anlamlı kelimeler olmaları, cümleler içerisinde birbirleri yerine kullanılabileceğini gösteriyor. Al kelimesi yerine kırmızı, kırmızı kelimesi yerine al kelimesi kullanılabiliyor.

Kırmızının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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Kırmızı kelimesinin eş anlamlarıyla kurulan cümleler internet üzerinde araştırılabiliyor. Kırmızı yerine al kelimesi tercih edilerek cümle kurulabiliyor. Konuya daha fazla hakim olmak için, örnek kurulan cümleler araştırılabiliyor. Kırmızı kelimesinin eş anlamı olan al kelimesiyle kurulan örnek cümleler şu şekildedir;

Elmaların al renginde olması ilgisini çekti.

Kış gelince yanakları al rengine dönüyor.