Kırmızı Kan Hücresi Nedir, Neden Düşer Ve Nasıl Arttırılır? Kırmızı Kan Hücresi Özellikleri Ve Görevleri

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Kan, yaşamın en önemli bileşenlerinden biridir. Dolaşım sistemine sahip olan hemen hemen her hayvanda kan vardır.

Kırmızı Kan Hücresi Nedir?

Kırmızı kan hücreleri bir tür kan hücresidir. Eritrositler olarak da adlandırılan bu kırmızı kan hücreleri, kan hacminin %40-45'ini oluşturan en yaygın kan hücresi türüdür. Vücutta oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobin içerirler. Hemoglobin çoğunlukla oksijenle karışan ve kana kırmızımsı bir renk veren demirden oluşur.

Kırmızı Kan Hücrelerinin Sayısı Neden Düşer ve Nasıl Arttırılır?

Bazı kırmızı kan hücresi hastalıkları, hastalıklardan veya beslenme yetersizliklerinden kaynaklanabilirken, diğerleri kalıtsaldır. Kırmızı kan hücrelerini içeren hastalıklar arasında anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayısı veya düşük hemoglobin), talasemi (kalıtsal kan hastalıkları) ve polisitemi vera veya diğer kan kanserleri bulunur. Kemik iliği hastalığı ve hipoksi (düşük kan oksijen seviyeleri) de olasılıklardır.

Kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırmak için bazı besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Bunlar;

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İlk olarak Demir, kırmızı kan hücrelerinin artışında önemli rol oynar. Demir açısından zengin besinler ise;

Kırmızı et,

Organ etleri (Böbrek, Karaciğer),

Ispanak, lahana gibi yeşillikler,

Baklagiller,

Yumurtanın sarısıdır.

Diyetinizin B vitamini açısından da zengin olmalıdır. B-9 Folik asit için;

Tahıllar ve zenginleştirilmiş ekmekler,

Koyu renk yeşillikler,

Bezelye,

Mercimek,

Fındık tüketilebilir.

Özellikle B-12 vitamini mutlaka alınlaıdır. Bunun için;

Sığır eti,

Balık,

Süt ve peynir,

Yumurta tüketilmesi gerekmektedir.

Bakır takviyesi doğrudan kırmızı kan hücresini etkilemez fakat ihtiyaç vardır. Bakır açısından yüksek besinler;

Kümes hayvanlarının etleri,

Kabuklu deniz ürünleri,

Kiraz,

Fındık,

Karaciğerdir.

Son olarak A vitamini alımı oldukça önemlidir. Kırmızı kan hücrelerini desteklemektedir. A vitamini bakımından zengin besinler ise;

Ispanak,

Lahana,

Kabak,

Havuç,

Kırmızıbiber,

Karpuz,

Kavun gibi meyvelerdir.

Kırmızı Kan Hücresi Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Kırmızı kan hücrelerinin çapı yaklaşık 6 mikrometredir, bu da onları trombositlerden daha büyük ve beyaz kan hücrelerinden daha küçük yapar. Küçük boyutları, en küçük insan kan damarlarını bile sıkmalarına izin verir. İnsan kırmızı kan hücrelerinin rolü iki yönlüdür: hücrelerin kullanması için oksijeni akciğerlerden vücudun dokularına taşımak ve vücuttan atılmak üzere vücudun dokularından karbondioksiti akciğerlere taşımaktır.

Kırmızı kan hücrelerinin içindeki hemoglobin adı verilen bir protein, kırmızı kan hücrelerinin vücutta oksijen taşımasını sağlayan taşıma molekülüdür. Ayrıca kana kırmızı rengini veren karakteristik bir kırmızı pigmente sahiptir. Kana kırmızı rengini veren demir açısından zengin bir protein olan hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin oksijen ve karbondioksit taşımasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur, bu da hemoglobin için daha fazla yer sağlar.

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Yetişkin insanların kırmızı kan hücreleri, kemiklerin içindeki yumuşak yağ dokusu olan kemik iliğinde üretilir. İnsan embriyolarında yolk kesesi ve karaciğerden köken alırlar. Kemik iliğinden kan, damarlar ve arterler yoluyla insan vücudunda dolaşır. Genel olarak, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, böbrekler tarafından üretilen ve salınan bir hormon olan eritropoietin tarafından kontrol edilir.

Ortalama bir yetişkin insan her saniye 2 ila 3 milyon kırmızı kan hücresi üretir ve bu her gün yaklaşık 200 milyar kırmızı kan hücresine eşittir. Düşük oksijen içeriği veya kırmızı kan hücresi sayımı gibi bazı koşullar, artan eritropoietin üretimini tetikleyebilir. Tüm kan hücreleri (beyaz, kırmızı ve trombositler) kemik iliğinde bulunan hemositoblast adı verilen kök hücrelerden üretilir. Bir kök hücrenin, kan dolaşımına salınmaya hazırlanan kırmızı kan hücresine tam olarak olgunlaşması yaklaşık 7 gün sürer.