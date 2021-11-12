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Kirli çıkı ne demek, ne anlama gelir? Kirli çıkı kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Kirli Çıkı#Nedir
Kirli çıkı ne demek, ne anlama gelir Kirli çıkı kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Halk arasında bazı insanları anlatmak için kullanılan kalıplaşmış sözcükler ya da sözcük grupları bulunmaktadır. Bu sözcüklerden bazısı mecaz anlamlı olurken bazıları da gerçek anlamında kullanılmaktadır. Türkçede anlamı kuvvetlendirmek ya da pekiştirmek için kullanılan çok sayıda kalıplaşmış sözcük öbekleri yer almaktadır. Kirli çıkı sözcük grubu da bunlardan biri olarak ele alınmaktadır. Peki, kirli çıkı ne demek, ne anlama gelir? Kirli çıkı kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır? İşte, kirli çıkı kelimesinin ne anlama geldiği hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan bilgileri derledik.

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Kirli çıkı kavramı halk arasında sıklıkla kullanılan bir tabir olarak bilinmektedir. Bu kavram genellikle maddi bakımdan iyi durumda olduğu belli olmayan ya da bu durumunu kimseye belli etmeyen insanları anlatmak için kullanılmaktadır.

Kirli Çıkı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kirli çıkı kavramı, fakir olarak bilinen bir kişinin birikmiş fazlaca malı ve parası olmasına rağmen bu durumdan kimsenin haberinin olmadığı durumdaki insanları ifade etmek için kullanılan bir kelime grubudur. Bu kavram gerçek anlamının dışında mecaz anlamı ile kullanılmaktadır.

Kirli Çıkı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kirli çıkı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından züğürt durumda gibi görünen ancak maddi bakımdan durumu iyi olan kişiler şeklinde açıklanmaktadır. Bu kelime ayrıca cimrilik yaparak parasını harcamayan kişileri ifade etmek için de kullanılmaktadır. Halk arasında kirli çıkı olarak belirtilen insanların para harcamaktan kaçındıkları belirtilmektedir.

 

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#TDK#Kirli Çıkı#Nedir

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