Kırlangıç Nedir, Ne Yer Ve Ne Kadar Yaşar? Kırlangıç Kuşu Nasıl Yuva Yapar Ve Hangi Mevsim Gelir

Haberin Devamı

Ufak tefek yapıları ile Kırlangıç kuşları dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Özellikle sevimli görüntüleri ile beraber hızlı ve atik tavırları üzerinden ilgi çeken bir kuştur.

Kırlangıç Nedir?

Dünyanın hemen her yerinde yaşayan ve kırlangıçgillerden gelen kuş türüne kırlangıç denmektedir. Aynı zamanda parlak siyah beyaz tüylü, ince uzun kanatlı, geniş gagalı bir kuş olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle kutuplar hariç dünyanın her noktasında görülebilen en yaygın kuş türleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkün. Diğer yandan oldukça etkili ve güçlü bir avcı olarak da öne çıkıyorlar.

Kırlangıç Ne Yer?

En merak edilen konular içerisinde kırlangıç kuşlarının ne tür yiyeceklerle beslendiği geliyor. Genelde devamlı şekilde uçarken beslendiği sinek ve benzeri tür canlılar üzerinden avcılık gerçekleştirmektedir. Yani sinek avlayarak yaşamını sürdüren kırlangıç kuşları, bu tür birçok farklı küçük canlı üzerinden besin kaynağı yaratabilmektedir. Bunlar içerisinde ayrıca böcek ve benzeri canlılar ile beraber birçok farklı türe ait sürüngenler de bulunmaktadır. Oldukça hızlı ve güçlü, aynı zamanda atik canlılar olması ile beraber etkili avcılar arasında gelirler.

Kırlangıç Ne Kadar Yaşar?

Haberin Devamı

Dünya çapında kırlangıç ortalama 100 kadar türe sahiptir. Ancak bunlar hakkında genel olarak 80 kadar türü üzerinden bilgiye erişim bulunuyor. O sebepten dolayı kırlangıçların yaşam süreleri türlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak genel anlamda bütün kırlangıç türlerinin ortalama yaşam süreleri 1 ila 9 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak daha çok 9 yıla yakın süre içerisinde yaşadıklarını ifade etmek mümkün.

Kırlangıç Kuşu Nasıl Yuva Yapar?

Kırlangıç yuvasını daha çok günümüzde dişi kuş yapmaktadır. Bu doğrultuda dişi kırlangıç kuşu erkek kırlangıç kuşunun tükürüğü ile harç gerçekleştirmek suretiyle toprağa karıştırır. Saman ve otları da kullanmak suretiyle ortalama 8 gün içerisinde kırlangıç kuşu yuvasını tamamlar. Özellikle en sağlam yuva yapan kuş türleri arasında yer aldığını dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı bütün farklı mevsim şartlarına karşı dayanıklı bir yuva yaptıklarını ifade etmek gerekir. Aynı zamanda ormanlık alanlar ve birçok farklı yer ile beraber, şehir bölgelerinde de yuva yaptıklarını söylemek mümkün. Bu yönleriyle yaşamda kalma potansiyeli en güçlü kuş türleri içerisinde yer alıyorlar.

Kırlangıç Kuşu Hangi Mevsim Gelir?

Haberin Devamı

Kırlangıç kuşları yaşam olarak daha çok sıcak veya ılık alanları seven kuş türleri içerisinde yer alırlar. Bu sebepten dolayı belirli dönemler içerisinde mevsimsel olarak göç gerçekleştirdiklerini dile getirmek mümkün. Kuzey yarım kürede üreme dönemini tamamladıktan sonra, yaşama devam edebilmek için temmuz-eylül ayları içerisinde güney yarım küreye göç gerçekleştirirler. Böylece kış mevsimini genelde yaz bölgelerin olduğu yerlerde tamamlarlar. Aynı şekilde öğrenmek için yeniden döngü içerisine girerler ve kuzey yarım küre üzerinden tekrar göç gerçekleştirirler.

Haberin Devamı

Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan en yaygın kuş türü içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkündür. Tabii Türkiye'nin daha çok sıcak bölgelerine inerler ve burada yuva yaparlar. En zorlu şartlar altında yaşamını sürdürmeyi başaran önemli kuş türleri içerisinde bulunur.