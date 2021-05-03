Kırlangıç Ne Yer? Yavru Kırlangıçlar Nasıl Beslenir Ve Kırlangıçların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kırlangıç, kırlangıçgiller ailesine ait olan, dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen bir kuş cinsidir.

Kırlangıç Ne Yer?

Kırlangıçlar oldukça güzel ve zarif kuşlardır. Özellikle uçmayı öğrenme dönemlerinde yuvadan düşerler. Bu tip zamanlarda bir kırlangıç bulmak muhtemeldir. Kırlangıçlar doğada yaşaması gereken hayvanlardır. Bu yüzden diğer kuşlar gibi evde ya da kafes içerisinde yaşayamazlar. Ancak yuvadan düşen bir kırlangıç yavrusuna rastlarsanız, ağaçları kontrol edin. Eğer yuvasını görebiliyorsanız yakınlarında bir yere, yeniden düşmeyeceği bir alana bırakın. Ayrıca bir ayakkabı kutusunun ya da sepetin içerisine koyup uzaktan izleyin. Muhtemelen annesi onun yokluğunu fark edecek ve aramaya çıkacaktır.

Unutulmaması gereken bir özellikleri ise, Kırlangıçlar yere indiklerinde, uçmak için yeniden kalkışa geçemezler. Genellikle çok da yüksek olmayan bir yerden havaya salınması gerekmektedir. Şayet bunu denerken bir yarası olmadığına ve uçma yetisini kaybetmediğine dikkat etmelisiniz. Emniyetli bir şekilde doğaya salmayı unutmayın.

Yavru bir kırlangıç ya da uçamayacak bir kırlangıca denk geldiğinizde ve bakımını üslendiğinizde onu beslemeniz gerekmektedir. Kırlangıçlar için yemler, uçan böceklerdir. Özellikle su veya tarlaların üzerinde alçalarak su yüzeyindeki canlılardan gerekli besini alırlar. Ayrıca ağaç ya da çalılarda oluşan meyvelerden de beslenmektedirler. Yani genelde böcekler ve meyvelerle beslenirler. Yaz aylarında daha çok böceklere odaklanırlar. Birçok sinek, böcek, kanatlı karıncalar ve diğerleriyle beslenirler. Kimi zaman bazı örümcek türleri ve pireler de yemek listesindedir.

Yavru Kırlangıçlar Nasıl Beslenir ve Kırlangıçların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Yavru bir kırlangıç bulduğunuzda ve annesinin gelmesini beklediğiniz halde gelmediyse, ilk önce mutlaka veterinere götürün. Aynı durum bulduğunuz yaralı ya da uçmayan Kırlangıç için de geçerlidir. Veteriner size gerekli bilgileri temin edecektir. Kırlangıçların bahçenizi ziyaret etmesini istiyorsanız, o halde onların sevdiği yiyecekleri etrafa serpmelisiniz. En başta ekmek ve su koymayı unutmayın. İçeriğinde böcek olan kuşyemlerinden de hoşlanabilecekleri bir gerçektir.

Ekşi olmayan meyve ve sebzeleri olabildiğince ufak parçalara ayırarak onlara eşsiz bir ziyafet yapabilirsiniz. Bu arada kıyma sevdiklerini söylemeden geçmeyelim. Özellikle kırlangıç yavruları için minicik parçalara ayrılmış kıyma tanelerini bir kenara bıkabilirsiniz. Yavru kırlangıçlar ilk başta bunu yadırgayabilir. Bu yüzden gagasına yakın tutarak yiyeceği onlara koklatmanız gerekmektedir. Eğer beğenirse zaten mideye indirecektir.