Kırklareli'nin alan kodu kaçtır? Kırklareli telefon kodu hakkında bilgi

Farklı iklim şartlarına sahip olan Kırklareli, Marmara Bölgesi ile beraber Karadeniz Bölgesi iklimini elinde tutmaktadır. Özellikle tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapması ile beraber, çok önemli bir kültürel dokuya sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten turistik açıdan da oldukça önemli şehirler arasında yer alır.

Kırklareli'nin Alan Kodu Kaçtır?

Kırklareli'nin alan kodu 0 288’dir. Yöresel yemekleri ve muhteşem doğal alanları ile beraber turistik açıdan da önemli olan Kırklareli için, bu alan kodu üzerinden pek çok farklı noktaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Bilindiği üzere sabit hatları aramak için alan kodlarını ihtiyaç vardır. Türkiye'deki her şehrin bir alan kodu olması ile beraber, Kırklareli için 288 alan kodu kilitlenmiş durumda.

Bu doğrultuda Kırklareli'ne ulaşım sağlamak için 288 alan kodunu kullanabilirsiniz. Bu alan kodu ile beraber diğer numaraları giriş yaparak kolayca merkez veya ilçeleri iletişim sağlamanız mümkün. Trakya bölgesinin en güzel şehirleri içerisinde yer alması ile beraber, Kırklareli aynı zamanda tarım ve sanayi açısından da önemlidir. Hayvancılık konusunda da önemli bir yer tutması ile beraber, her geçen yıl gelişme göstermeye devam ediyor. Bu yüzden herhangi bir amaç doğrultusunda Kırklareli'ne ulaşmak için 288 alan kodunu kullanabilirsiniz.