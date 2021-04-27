Kırklareli plaka kodu kaçtır? Kırklareli ve ilçelerinin plaka harfleri

Kırklareli ili Türkiye'nin eski şehirlerinden olduğu için, bu şehrin plaka kodu da alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Kırklareli Plaka Kodu Kaçtır?

Kırklareli'nin plaka kodu 39'dur. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan şehirlerin posta kodları da plaka kodlarına göre belirlendiğinden, buradan Kırklareli'nin posta kodunu da öğrenebiliriz. Örneğin Kırklareli'nin plaka kodu 39 ise, bu durumda posta kodu da 39000'dir. Türkiye'de herhangi bir aracın trafiğe çıkabilmesi için, bir plaka numarasına sahip olması zorunludur. Çünkü kanunlara göre herhangi bir aracın plaka numarası olmadan trafiğe çıkması suçtur ve cezai işlem gerektirir. Aynı zamanda araçların ruhsatlarına da bu plaka numarasının işlenmiş olması gerekir.

2018 yılında yapılmış olan sayımda, Kırklareli şehrinde türlerine göre kaç tane plakalı araç olduğu tespit edilmiştir. Kırklareli'nde bulunan araçların sayılarını şu şekilde listelememiz mümkün:

60200 adet otomobil,

2000 adet minibüs,

1500 adet otobüs,

16600 adet kamyonet,

4300 adet kamyon,

25900 adet motosiklet,

20600 adet traktör,

300 adet diğer statüsündeki özel ve plaka takması zorunlu araç.

Kırklareli İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Kırklareli ilinin toplamda 8 tane ilçesi bulunur. Bu 8 ilçeden yalnızca Merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerine özel plaka harfleri atanmıştır. Trafikte giden araçların plakalarına bakılarak bu ilçelerden hangisine dahil olduğu belirlenebilir. Bu ilçelere atanan plaka harflerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Kırklareli Merkez ilçesinin plaka harfleri;

AC 001 – AZ 999

DA 001 – DZ 999

EA 001 – ET 999

M 0001 – M 1650

T 0001 – T 0999

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinin plaka harfleri;

LA 001 – LZ 999

M 1651 – M 2250

SA 001 – SD 999

T 1000 – T 1999

Kırklareli Babaeski İlçesinin Plaka Harfleri;

M 2251 – M 3251

NA 001 – NZ 999

T 2000 – T 3000