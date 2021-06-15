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GeriEğitim Kırklareli lise taban puanları 2021! Kırklareli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 15.06.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Kırklareli lise taban puanları 2021! Kırklareli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Kırklareli lise taban puanları 2021! Kırklareli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Kırklareli'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kırklareli LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kırklareli'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırklareli'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120428,11643,810,02
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90419,90084,810,58
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Kepirtepe Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150390,49249,633,81
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120350,089919,615,6
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34286,120143,3615,39
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34275,462348,6527,84
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30270,753151,1514,02
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60268,364452,437,17
KIRKLARELİ / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,907756,6421,48
KIRKLARELİ / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30244,10266,9526,39
KIRKLARELİ / BABAESKİ / Gazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30229,896676,3415,39

 

 

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