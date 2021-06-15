Kırklareli lise taban puanları 2021! Kırklareli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kırklareli'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırklareli'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,1164 3,81 0,02 KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,9008 4,81 0,58 KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Kepirtepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,4924 9,63 3,81 KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 350,0899 19,61 5,6 KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 286,1201 43,36 15,39 KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 275,4623 48,65 27,84 KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 270,7531 51,15 14,02