Kırk Dereden Su Getirmek ne demek? Kırk Dereden Su Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kırk dereden su getirmek deyimi çoğunlukla kişilerin bir konu üzerinden zorluk çıkarması ve insanları uğraştırması anlamı ile kullanılmaktadır. Bu ifade gerçek anlamının dışında mecaz anlamı ile kullanılır. Bu sebeple mecazi olarak ne ifade ettiğinin bilinmesi gerekir.

Kırk Dereden Su Getirmek Ne Demek?

Kırk dereden su getirmek deyimi bir iş ile alakalı birini kandırmak amacı ile söylenen türlü yalanlar olarak ifade edilebilir. Kişi bir konu ile alakalı olarak birini inandırmaya çalışıyor ve bunun için çok uğraşıyorsa işte bu durumlar için kırk dereden su getirmek deyimi kullanılmaktadır.

Kırk Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Deyimler aslında kalıplaşmış olan özlü sözler olarak karşımıza çıkar. Kırk dereden su getirmek de böyle bir söz grubudur. Kişileri ikna etmek adına çok uğraşılması anlamı ile kullanılmaktadır.

Kırk Dereden Su Getirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ona durumu anlatana kadar kırk dereden su getirdim.