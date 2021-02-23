Kiril Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Rusça Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Kiril alfabesi pek çok ülke tarafından kullanılmaktadır. Tarihi de tam dokuzuncu yüz yıla kadar dayanmaktadır. Bugün günümüzde en çok Rusya ile özdeşleşmiştir. Buna rağmen daha pek çok Slav ülkesi Kiril alfabesi kullanmaktadır. Bilinen Kiril alfabesi çok farklı şekilde okunabilmektedir. Ayrıca fonetiği de Latin alfabesinden çok farklıdır.

Kiril Alfabesi Nedir?

Kiril alfabesi Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya'da resmi dil olarak kullanılmaktadır. Yazımı bakımından daha şekilleri farklıdır. Harfleri bir adet küçük resmi andırır. Söylenişi ve fonetiği bakımından da çok farklıdır. Kiril alfabesi çok yaygın olmasa da bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Kırgızistan, Moğolistan, Makedonya, Ukrayna ve Kazakistan bu ülkelerden birkaçıdır.

Kiril alfabesi tamamen özgündür. Yani farklı alfabelerden harf almamıştır. Her bir harf sadece nde yer almaktadır Kiril alfabesi. Bu bakımdan özünü en az yitirmiş alfabelerden bir tanesi Kiril alfabesidir.

Kiril Alfabesi Kaç Harften Oluşmaktadır?

Latin alfabesi Kiril alfabesinden daha çok harf barındırır. Kiril alfabesi otuz üç adet harften oluşmaktadır. Bu bakımdan diğer alfabelerden genel olarak daha çok harf barındırır da denilebilir. Bu otuz üç adet harfin on tanesi sesli harftir. Sesli şekilde sesletilen Kiril harfleri fonetiği bakımından zor olabilmektedir. Yine bu otuz üç adet harfin yirmi bir tanesi de sessiz harftir. Sessiz harf bakımından da sayıca ortalamanın fazlasındadır. Ayrıca Kiril alfabesinde sesli ve sessiz dışında farklı türde harfler de yer almaktadır. Bunların sayısı ise sadece iki adettir. O iki harf de tonlama harfi adı verilen harf türüdür. Başka dillerde pek de yaygın olan bir durum değildir.

Kiril Alfabesinin Özellikleri Nelerdir?

Kiril alfabesi tarihte çok farklı türlerde kullanılmıştır. Öyle ki tarihte bilinen yirmi farklı Kiril alfabesi vardır. Bu bakımdan en çok çeşidi olan alfabe unvanı da Kiril alfabesine aittir. Yine tarihte Kiril alfabesi kullanan Türk devletleri de vardır. Bu Türk devletleri Kiril alfabesini zorla kabul etmiştir.

Kiril Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır Ve Nasıl Okunur?

Kiril alfabesi yazılışları bakımından Latin alfabesine pek benzemez. Yine de bazı harfler Latin alfabesinde yer alan bazı harflere şekil itibari ile benzemektedir. Latin alfabesinin yazılışı şu şekildedir:

a b v g d e ë ž z i j k l m n o p r s t u f h c č š ŝ š č ʺ y ʹ è û ju â ja

Türkçe okunuşları bakımından Rusça bazen sorun yaratabilmektedir. Rusça yani Kiril alfabesinin okunuşu da şu şekildedir:

A B V G D YE* veya E YO* veya Ö J Z İ Y K L M N O P R S T U F H TS Ç Ş ŞÇ (klasik Rusça); ŞŞ (günümüzdeki edebi Rusça) sert işaret I yumuşak işaret É[kapalı e] YU* veya Ü YA* veya Ä (Açık E) * – Sözcüklerin başında, Ъ, Ь ve ünlülerden sonra

Kiril alfabesi harfleri sırasından hep aynıdır. Fakat eski Kiril alfabeleri de aynı şekilde bu alfabeye dahil olmuştur. Bazı harflerin sıralı bir şekilde okunuşu da farklı olabilmektedir. Açık ve kapalı şekilde okunana harfler de Kiril alfabesinde yer almaktadır. Doğru fonetiği her bir harf için farklıdır.