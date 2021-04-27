Kırıkkale plaka kodu kaçtır? Kırıkkale ve ilçelerinin plaka harfleri

Kırıkkale’ye 71 numaralı plaka kodu verilmiştir. 71 plaka kodlu araçlar Kırıkkale şehrine bağlıdır. Aynı zamanda 71 Kırıkkale’nin posta kodunu da oluşturmaktadır.

Kırıkkale Plaka Kodu Kaçtır?

Kırıkkale şehri sonradan şehirleşmesinden dolayı ilk başta alfabetik sıraya göre verilen plaka kodların alamamıştır. Bu nedenle Kırıkkale’ye 71 numaralı plaka kodu verilmiştir. Kırıkkale İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehir ve Ankara’ya komşudur. Kırıkkale ülkenin orta kısımlarında yer aldığı için 71 plaka kodunu ülkenin birçok yerinde görebilirsiniz.

Kırıkkale fazla büyük bir şehir olmasa da doğu ve batı arasında bir geçiş sağlamaktadır. Kırıkkale şehrine bağlı 70 bine yakın araç bulunmaktadır. 71 kodu aynı zamanda Kırıkkale şehrinin posta kodunu da oluşturmaktadır. Plaka kodu gibi posta kodlarının da son rakamları mahallelere göre değişmektedir. 71 plaka kodu Kırıkkale şehrini göstermektedir.

Kırıkkale ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kırıkkale 71 plaka kodu ile kodlanıyor olsa da ilçelere göre harf kodu almaktadır. Harf kodları aracın o şehirdeki hangi ilçeye ait olduğunu göstermek için verilmektedir. Kırıkkale 9 ilçeye sahip olsa da küçük bir şehir olmasından kaynaklı olarak harf kodları merkez ilçeler ve Keskin ilçesi olarak ayrılmıştır.

Kırıkkale merkez ilçeleri için verilen harf kodları AC 001- AZ 999, DA 001 – DZ 999, M 0001 - M 9999, MA 001- MA 999, S 0001- S 9999 ve T 0001 – T 5000 arasında verilmektedir. Keskin İlçesi için harf kodları G 9001 – G 9250, KA 001 – KZ 999 ve T 5001 – T 5599 aralıklarında verilmektedir. Toplu taşıma araçları içi verilen plakalar tek bir harf ile verildiği için harften sonra gelen rakamlar ile ayrılmaktadır. Başlangıç sayıları merkeze ait büyük sayılar ise ilçelere verilmektedir.