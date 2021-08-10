Kırık Nasıl Anlaşılır? Parmak, Ayak, El, Kol, Diz Ve Burunda Kırık Nerden Anlaşılır

Kemikler, kalsiyum ve kemik hücreleri ile güçlendirilmiş bir tür bağ dokusudur.

Kırık Nasıl Anlaşılır?

İskeletimiz kemiklerden oluşur ve kan hücrelerinin yapıldığı kemik iliği adı verilen daha yumuşak bir merkezi vardır. İskeletimizin temel işlevleri vücudumuzu desteklemek, hareket ettirmek ve iç organlarımızı korumaktır. Farklı kemik kırıkları türleri vardır. Bazıları, kuvvetin gücüne ve yönüne, ilgili kemiğe ve kişinin yaşına ve genel sağlığına bağlı olarak diğerlerinden daha şiddetlidir.

Yaygın kemik kırıkları arasında bilek, ayak bileği ve kalça bulunur. Kalça kırıkları en sık yaşlı kişilerde görülür. Kırık kemiklerin iyileşmesi, kişinin yaşına ve sağlığına ve kırılma türüne bağlı olarak yaklaşık dört ila sekiz hafta sürer.

Kemik kırıklarının nedenleri genel olarak;

Spor yaralanmaları, araç kazaları ve düşmeler gibi travmatik olaylardan,

Osteoporoz ve bazı kanser türleri gibi kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olan, yani küçük travmalar ve düşmeler bile ciddi hale gelebilir.

Kırıklar, çıkık gibi diğer iskelet yaralanmalarından farklıdır. Ancak bazı durumlarda bunları ayırt etmek zor olabilir. Bazen bir kişide birden fazla yaralanma türü de görülebilmektedir. Bir kırığın semptomları, belirli kemiğe ve yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Ancak;

Ağrı,

Şişme,

Morarma,

Deformite,

Uzuv kullanamama gibi belirtiler her tür kırıkta görülmektedir.

Tüm kırıklar bir kişinin koluna ya da bacağına ait değildir. Baş, göğüs, omurga veya pelvis travması, kafatası ve kaburga gibi kemikleri kırabilir. Bu kırıklar, kemiğin normalde koruduğu altta yatan vücut yapısı ile daha da karmaşık hale gelir. Bu kırıklardan bazıları, yalnızca yaşamı tehdit eden yaralanmaları temsil edebileceklerinden ilk yardım ilkelerini kullanarak yönetmek çok zor olabilir.

Parmak Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Parmak kırıklarında gözle görülebilir farklılıklardan kırıldığını anlamak kolaydır. Bunlar;

Parmak bölgesinde şişme,

Bölgede hassasiyet ve morarma,

Parmağı hareket ettirememektir.

Ayak Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Ayak kırıklarının anlaşılmasında büyük rol gösterdiği belirtilerle anlaşılır. Bunlar;

Ani, zonklayıcı ağrı,

Hareket ile artan ve dinlenme ile azalan ağrı,

Şişme,

Morarma,

Hassasiyet,

Deformite,

Yürümede ya da ağırlık taşımada zorluk çekmektir.

El Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Elin kırıldığını anlamak için;

Elinizi tutarken, sıkarken veya hareket ettirirken kötüleşebilecek şiddetli ağrı,

Şişme,

Hassasiyet,

Morarma,

Çarpık parmak gibi bariz deformite,

Parmaklarınızı ya da başparmağınızı hareket ettirememe veya sertlik,

Elinizde veya parmaklarınızda uyuşma görülmektedir.

Kol Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Kolunuzu kırdığınızın ilk göstergesi bir çıtırtı ya da çatlama sesi olabilir. İşaretler;

Hareketle artabilen şiddetli ağrı,

Şişme,

Morarma,

Bükülmüş bir kol veya bilek gibi deformite,

Kolunuzu avucunuzdan avucunuzun içine veya tam tersine çevirememe durumları kol kırığı anlamına gelir.

Diz Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Diz kırığını anlamanın yolu belirtilere odaklanmaktır. Diz kırığı belirtileri;

Diz kapağında ve çevresinde şiddetli ağrı,

Şişme,

Dizi her iki yönde hareket ettirirken ağrı,

Bacağını uzatmada veya düz bacak kaldırmada zorluk,

Kırık parçalar nedeniyle dizin deforme bir görünümü,

Diz kapağına basarken hassasiyettir.

Burun Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Kırık bir burnun belirtileri;

Özellikle burnunuza dokunurken ağrı ya da hassasiyet,

Burnunuzun ve çevresindeki alanların şişmesi,

Burun kanaması,

Burnunuzun veya gözlerinizin etrafında morarma,

Çarpık ya da şekilsiz bir burun duruşu,

Burnunuzdan nefes almada zorluk çekme,

Burnunuzdan mukus akıntısı görülebilir,

Burun pasajlarınızdan biri ya da her ikisinde tıkanıklık ile kırık anlaşılabilir.