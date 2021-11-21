Kırgıbayır nedir, nasıl oluşur ve Türkiye'de nerede görülür? Coğrafya'da Kırgıbayır özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Türkiyeden Dendiasın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruzTürkiye'den Dendias'ın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz#Nikos Dendias
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Bakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: Oranı yükseltmeliyizBakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: 'Oranı yükseltmeliyiz'#Koronavirüs
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...#Yangın
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kırgıbayır nedir, nasıl oluşur ve Türkiye'de nerede görülür? Coğrafya'da Kırgıbayır özellikleri

Kırgıbayır nedir, nasıl oluşur ve Türkiyede nerede görülür Coğrafyada Kırgıbayır özellikleri

Dünya üzerinde ve Türkiye'de dış kuvvetlerin etkisi sonucunda ortaya çıkmış olan birçok akarsu aşındırma şekilleri varlık göstermektedir. Bunlardan birisi de kırgıbayır olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırgıbayır özellikle coğrafya derslerine çok sık konu olan yeryüzü şekilleri arasındadır. Sizin için Kırgıbayır nedir, nasıl oluşur ve Türkiye'de nerede görülür? Coğrafyada kırgıbayır özelliklerini derledik.

Haberin Devamı

  Kırgıbayır Badlands olarak da bilinen bir yeryüzü şekli olma özelliği taşımaktadır. Bir coğrafi oluşum olarak bilinmekte olan kırgıbayır şiddetli yağmurların sonucunda oluşan bir akarsu aşındırma şeklidir. Ayrıca Türkiye sınırları içerisinde pek çok yerde yaygın olarak görülen bir yeryüzü şeklidir. 

 Kırgıbayır Nedir? 

 Şiddetli şekilde yağan yağmur ve ortaya çıkan sel sularının bitki örtüsü bulunmadığı ve kolay aşınan arazileri aşındırıcı bir etki ortaya koymaktadır. Zaman içerisinde ortaya çıkan bu aşındırıcı etki neticesinde araziler girintili çıkıntılı bir görüntüye sahip hale gelir. Bu görüntüye sahip hale gelmiş nitelikteki arazilere ise kırgıbayır adı verilir. Çoğunlukla şiddetli sağanak yağışların söz konusu olduğu yerlerde görülmektedir. 

 Kırgıbayır Nasıl Oluşur ve Türkiye'de Nerede Görülür? 

Haberin Devamı

 Kırgıbayır bir tür aşınma şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple kırgıbayır adı verilen yeryüzü oluşumlarında sağnak yağışlar önemli rol üstlenmektedir. Elbette yalnızca sağanak yağışın bu oluşumlar üzerinde etkisi yoktur. Kırkıgayır oluşumlarında rüzgarlar ve sel suları da çok etkili olmaktadır. Kurak iklime sahip olan bölgelerde kırgıbayır çok sık görülür. Bu sebeple kırgıbayır görülen alanlar özellikle tarım yönünden son derece elverişsiz olan alanlardır. 

 Kırgıbayır, özellikle de güçlü sağanak yağışların sık olarak görüldüğü, yarı kurak bölgelerde çok daha sık görülür. Türkiye'de, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu oluşumlara sık olarak rastlamak mümkündür. Türkiye'de kırgıbayır örneği olarak Nallıhan kırgıbayır olarak gösterilebilir. Bunun beraberinde Ankara il sınırları içerisinde de çok sayıda kırgıbayır örneklerine rastlanabilmektedir. 

 Kırgıbayır diğer tabiri ile badlands, kendine has dikkat çeken özellikleri olan güzide bir yeryüzü görüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde kırgıbayır olarak nitelendirilebilecek pek çok oluşumla karşılaşmak mümkündür. Bu oluşumlar dikkat çekici yapıları ile hem yerli hem de yabancıların önemli uğrak noktaları arasında yerini almaktadır. 

 Kırgıbayır adı verilen oluşumların Türkiye sınırları içerisindeki en popüler örneği ise Nallıhan kırgıbayırıdır. Ankara il sınırları içinde yer alan bu yeryüzü şekli, dünyanın sayılı örnekleri arasında kendisine yer bulmaktadır. 

Haberin Devamı

 Coğrafya'da Kırgıbayır Özellikleri 

 Her yeryüzü şeklinde olduğu gibi kırgıbayır adı verilen bu şekillerin de kendisine özgü bazı coğrafi özellikleri bulunmaktadır. 

 - Türkiye'nin sınırları çerisinde rastlanabilen yüzey şekillerinden biri olan kırgıbayır, sel suları ya da rüzgarlar ile aşınan engebeli ve yerleşmeye elverişli nitelikte olmayan kurak iklimlerde görülür.

 - Dere yarıkları, dar vadiler ve kanyon gibi yeryüzü dikkat çekici niteliğe sahip yeryüzü şekilleri kırgıbayır ile ilişkili durumdadır. Bu alanlarda yaya ulaşımı neredeyse imkansıza yakın haldedir.

Haberin Devamı

 - Yağışın bulut patlaması olarak ortaya çıktığı, ana kayanın zayıf olduğu ve nem tutmayacak nitelikteki çorak alanlarda görülmektedir.

 - Dünya üzerinde bulunan en meşhur kırgıbayır örneği ise Amerika kıt'asında varlık göstermektedir. Bu bakımdan ABD ve Kanada ülkelerinde çok sayıda kırgıbayır örneğine rastlamak mümkün olmaktadır.

 - Türkiye sınırları içerisinde de kırgıbayır örneklerine rastlamak mümkün olmaktadır.

 - Kırgıbayır, engebeli ve yerleşime elverişsiz nitelikte olan bir yeryüzü şekli olma özelliği taşımaktadır. - Kırgıbayır adı verilen alanlara yaya olarak ulaşım oldukça zor ve tehlikeli olabilmektedir.

Haberin Devamı

 - Kırgıbayır olarak nitelendirilen yeryüzü şekillerinin hakim olduğu alanlar sahip oldukları son derece gösterişli kaya ve toprak renkleri nedeniyle turistik bir özellik barındırmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar