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Kireç Suyu nedir, ne işe yarar ve neden bulanır? Kireç Suyu asit mi baz mı

#Kireç Suyu
Kireç Suyu nedir, ne işe yarar ve neden bulanır Kireç Suyu asit mi baz mı

Asit ve baz konuları kimyanın önemli konuları arasında yer almaktadır. Sınavlarda bu konuların çıkması nedeni ile öğrencilerin asit baz konusunu iyi bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Kireç suyu nedir, ne işe yarar ve neden bulanır? Kireç suyu asit mi baz mı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Kireç suyunu elde etmek için kireç kullanılmaktadır. Kireç taşlarının değişik sıcaklıklarda pişirilmesi sonucunda kireç elde edilmektedir. Kireçler özelliklerine göre havada ya da suda katı özellik göstermektedir.

Kireç Suyu Nedir?

Kireç, eski Babil döneminden beri kullanılan kimyasal bir maddedir. Babil, Finike, Hitit, Pers ve Mısır İmparatorlukları döneminde hava kireci şeklinde kullanılmıştır. Bu madde genellikle bağlayıcı özellikleri sebebi ile kullanılırdı. Su kireci ilk olarak Roma döneminde keşfedilmiştir. Bu madde çoğunlukla su içinde yapılan inşaatlarda tercih edilmiştir.

Kireç Suyu Ne İşe Yarar ve Neden Bulanır?

Kireç suyu genellikle karbondioksit (CO2) tutucu olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle karbondioksitin bulunduğu yerlerde bulanık bir hal almaktadır. Kireç suyu içerisinde eritilmiş kireç bulunmaktadır. Bu su özellikle çocuklarda mide iltihabı gibi durumlarda tedavi edici olarak kullanılır. Su kireci, -15 kadar kil bulunan kalker taşının belirli bir derecede pişirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Pişirme esnasında sönmemiş halde olan silis ile alüminyum birbirleri ile bileşik oluşturmaktadır.

Böylelikle oluşmuş olan kireçler küçük taneler halinde bulunmaktadır. Bunlar da di kalsiyum silikat olarak isimlendirilmektedir. Toz haline getirilmesi işlemi ise su ile gerçekleştirilmektedir. Fakat öğütülmesi mümkün değildir. Suda söndürme işleminin yapılmasının ardından toz haline getirilmesi için içerisinde en az civarında CaO bulunması gerekmektedir. Böylelikle kireç suyu içinde erimez. Katılaşarak sert bir hal alır. Bu şekilde su içinde kolay bir şekilde kullanılabilmektedir.

Su içerisindeki kirecin bir takım zararları da bulunmaktadır. Kireç bakteri üretimine olanak sağlar. Sert suların tüketilmesi insanlarda psikolojik zararların meydana gelmesine neden olmaktadır.

 

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