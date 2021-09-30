Kiralayan ne demek? Kiralayan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kiralama ya da kira kapsamında aynı zamanda kiralayan kelimesi değerlendirilmektedir. Bu bir kişi üzerinden ele alınır ve yapı durum ile ifade edilir.

Kiralayan Ne Demek?

Değişik kelimeler ve kelime grupları üzerinden kiralayan sözcüğü ifade edilmektedir.

- Kiracı

- Herhangi bir malı bedel karşılığında kullanan kişi

Türkçede genel olarak bu anlamları ile beraber kullanılmaktadır.

Kiralayan Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kiralayan kelimesinin anlamı herhangi bir mal ya da taşınmaz ile beraber farklı ürünleri, belli bir bedel karşılığında alınan kişi olarak öne çıkar. Aynı zamanda kiracı olarak da ele alınır ve bu şekilde ifade edilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre kiralayan kelimesinin sözlük anlamı, bir mal ya da taşınmazın bedel karşılığında elde edilmesi ve kullanılması şeklinde anlatılmaktadır. Yani bunu gerçekleştiren kişi ve kiracı olarak ifade edilmektedir.