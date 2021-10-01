Kira tespit davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? Kira tespit davası ne kadar sürer

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kira tespit davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? Kira tespit davası ne kadar sürer

#Kira Tespit Davası#Mahkeme#Dava
Kira tespit davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır Kira tespit davası ne kadar sürer

Kira tespit davası hem kiracı hem de mekan sahibini ilgilendiren bir dava olarak ön plana çıkıyor. Belli bir sebepten dolayı açılan bu dava her iki tarafın hakkı olarak da ifade edilebilir. Peki, kira tespit davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? Kira tespit davası ne kadar sürer? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Kira bedeli üzerinden açılan bir dava olması ile beraber, bu dava herhangi bir zaman içerisinde açılabilmektedir. Tarafların bu konuda karşılıklı olarak haklarını aradığı bir dava şeklinde de anlatmak mümkün. Günümüzde kiracı ve kiraya veren arasında çok gerçekleşen bir dava olduğunu söylemek gerekir.

 Kira Tespit Davası Nedir?

 Kiracı ya da kiraya veren tarafından açılan, kira bedelinin tekrar belirlenmesi üzerine talep edilen dava kira tespit davasıdır. Yani hem kiracı hem de kiraya veren bu davayı açma hakkına sahiptir. Böylece gerekli koşullar ve kriterler mahkeme nezdinde incelenir. Yapılan inceleme ile beraber kanun kapsamında haklı olan taraf için kira bedeli yeniden belirlenir. Bu konuda kira bedelinin tekrar belirlenmesi adına açılan bu dava için, herhangi bir şekilde süre koşulu bulunmamaktadır.

 Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Haberin Devamı

 Kira tespit davasının açılması konusunda herhangi bir süre aralığı bulunmaz. Özellikle Türk Borçlar Kanunu 345/1. maddesi kapsamında bakıldı vakit, dava herhangi bir zaman dilimi içerisinde açılabilir. Burada önemli olan kiracı ya da kiraya veren kişinin mahkemeye sundu istek ve delillerdir. Bu bağlamda gerekli koşullar kriterler tamamlandığı vakit, kira tespit davası her zaman açılabilir. Günümüzde özellikle yaşanabilen kira bedelleri üzerinden sorunlar ile en sık açılan davalar arasında yer alıyor.

 Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

 Kira tespit davası kira bedelinin yeniden belirlenmesi üzerine açılan bir dava olarak ön plana çıkıyor. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından karşılıklı olarak mahkemeye dilekçe üzerinden müracaatta bulunulur. Özellikle ilgili sözleşme devam ettiği süre kapsamında ne zaman istenirse bu dava her iki taraf kapsamında da açılabilir. Bu doğrultuda kira tespit bedelinin yenilen ve doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda, görevli olan mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Eğer başvuru üzerinden bu konu hakkında dava açılacak ise, ilgili taraflar sulh hukuk mahkemesi üzerinden dilekçe vermelidir.

 Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

 Öncelikle kiraya veren kişi ya da kiracı, karşı tarafa davanın açılması için öngörülen süre içerisinde yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir. Bu doğrultuda dava açma süresi bir kira yılı adına uzatılmış sayılır. Burada yer alan ve kastedilen durum bize, tahliye davası açılmaz süresinin 1 ay kadar olmasıdır. Yani ilgili mahkeme kapsamında bu dava için ele alınan süreç, 1 aylık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde kiraya veren ya da kiracı adına gerekli karar çıkar ve yürürlüğe konur. Eğer kiracı adına olumlu yanıt çıkar ise kiracının arzu ettiği kira bedeli kabul edilir. Ancak kiraya veren adına olumlu bir durum ortaya çıkar ise, o vakit kiracı 1 ay içerisinde çıkmalıdır ya da kira bedelini ödemek zorundadır.

Haberin Devamı

 Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir?

 Bu konuda merak edilen sorular içerisinde kira tespit davasını kimler açabileceği geliyor. Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden her iki tarafta kira tespit davasını açma hakkına sahiptir. Yani bu taraflar kiraya veren kişi ya da kişiler ile beraber, aynı zamanda kiracı olarak öne çıkıyor. Belirli bir süreç kapsamında sulh hukuk mahkemesi herhangi bir taraf için kesin sonucu açıklar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira Tespit Davası#Mahkeme#Dava