Kira tespit davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? Kira tespit davası ne kadar sürer

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Kira bedeli üzerinden açılan bir dava olması ile beraber, bu dava herhangi bir zaman içerisinde açılabilmektedir. Tarafların bu konuda karşılıklı olarak haklarını aradığı bir dava şeklinde de anlatmak mümkün. Günümüzde kiracı ve kiraya veren arasında çok gerçekleşen bir dava olduğunu söylemek gerekir.

Kira Tespit Davası Nedir?

Kiracı ya da kiraya veren tarafından açılan, kira bedelinin tekrar belirlenmesi üzerine talep edilen dava kira tespit davasıdır. Yani hem kiracı hem de kiraya veren bu davayı açma hakkına sahiptir. Böylece gerekli koşullar ve kriterler mahkeme nezdinde incelenir. Yapılan inceleme ile beraber kanun kapsamında haklı olan taraf için kira bedeli yeniden belirlenir. Bu konuda kira bedelinin tekrar belirlenmesi adına açılan bu dava için, herhangi bir şekilde süre koşulu bulunmamaktadır.

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

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Kira tespit davasının açılması konusunda herhangi bir süre aralığı bulunmaz. Özellikle Türk Borçlar Kanunu 345/1. maddesi kapsamında bakıldı vakit, dava herhangi bir zaman dilimi içerisinde açılabilir. Burada önemli olan kiracı ya da kiraya veren kişinin mahkemeye sundu istek ve delillerdir. Bu bağlamda gerekli koşullar kriterler tamamlandığı vakit, kira tespit davası her zaman açılabilir. Günümüzde özellikle yaşanabilen kira bedelleri üzerinden sorunlar ile en sık açılan davalar arasında yer alıyor.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası kira bedelinin yeniden belirlenmesi üzerine açılan bir dava olarak ön plana çıkıyor. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından karşılıklı olarak mahkemeye dilekçe üzerinden müracaatta bulunulur. Özellikle ilgili sözleşme devam ettiği süre kapsamında ne zaman istenirse bu dava her iki taraf kapsamında da açılabilir. Bu doğrultuda kira tespit bedelinin yenilen ve doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda, görevli olan mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Eğer başvuru üzerinden bu konu hakkında dava açılacak ise, ilgili taraflar sulh hukuk mahkemesi üzerinden dilekçe vermelidir.

Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Öncelikle kiraya veren kişi ya da kiracı, karşı tarafa davanın açılması için öngörülen süre içerisinde yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir. Bu doğrultuda dava açma süresi bir kira yılı adına uzatılmış sayılır. Burada yer alan ve kastedilen durum bize, tahliye davası açılmaz süresinin 1 ay kadar olmasıdır. Yani ilgili mahkeme kapsamında bu dava için ele alınan süreç, 1 aylık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde kiraya veren ya da kiracı adına gerekli karar çıkar ve yürürlüğe konur. Eğer kiracı adına olumlu yanıt çıkar ise kiracının arzu ettiği kira bedeli kabul edilir. Ancak kiraya veren adına olumlu bir durum ortaya çıkar ise, o vakit kiracı 1 ay içerisinde çıkmalıdır ya da kira bedelini ödemek zorundadır.

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Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir?

Bu konuda merak edilen sorular içerisinde kira tespit davasını kimler açabileceği geliyor. Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden her iki tarafta kira tespit davasını açma hakkına sahiptir. Yani bu taraflar kiraya veren kişi ya da kişiler ile beraber, aynı zamanda kiracı olarak öne çıkıyor. Belirli bir süreç kapsamında sulh hukuk mahkemesi herhangi bir taraf için kesin sonucu açıklar.