Kınık nerede, hangi şehrin ilçesi? Kınık nasıl bir yer, nüfusu ne kadar?

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Ege bölgesi gerek şehirleriyle gerekse deniziyle hem kültürel hem de turistik açıdan büyük öneme sahiptir. Kınık ilçesi de Ege bölgesi sınırları içinde yer alarak insanların dikkatini çekmektedir. Türkiye ülkesini gezmek isteyen turistler genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini deniz ve plajları sebebiyle tercih etmektedir.

Kınık Hangi Şehrin İlçesidir?

Kınık ilçesi Ege bölgesinin incisi olarak tabir edilen İzmir ilinin bir ilçesidir. Bu ilçe bilindiği gibi Türkiye'nin batısındadır. Kuzey ve batısında Bergama ilçesiyle komşudur. Manisa'nın Soma ilçesi güneyinde ve doğusunda yer almaktadır. Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri de Kınık ilçesine komşuluk etmektedir. Kınık ilçesi denizden yaklaşık olarak 30 kilometre kadar içeride yer almaktadır.

Kınık Nerededir?

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Kınık Türkiye ülkesinin Ege bölgesindeki İzmir ilindedir. Kınık resmi olarak ilçe geçmektedir ve ilçe özelliklerine sahiptir.

Kınık ilçesi İzmir ilinin 120 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. İlçenin yüz ölçümü 479 kilometrekaredir. 37 adet mahallesi vardır. Kınık ilçesinin konumu Yunt ve Madra dağlarının arasıdır.

Kınık ilçesinin ekonomisini ormancılık, tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçede bir adet devlet hastahanesi ve sağlık ocakları hizmet vermektedir. Kınık ilçesine gidebilmek için ilk olarak İzmir iline varmak gerekmektedir. İzmir ve Kınık arası 125 kilometredir.

Kınık Nasıl Bir Yerdir?

Kınık ilçesi doğal güzelliklere sahiptir. Orman alanları insanlar tarafından oldukça beğenilmektedir. Tarım arazileri sayesinde ilçede bir köy hayatı ve tarım ekonomisi hakimdir.

Dağlık ve ormanlık alanları sayesinde keşfedilmeye değer ve huzur veren bir yerdir. Tarihi bir yerleşim yeridir ve oldukça fazla gezilmesi gereken köyü vardır. Boncuk göl, Asar kale en başta gidilmesi gereken ve ilçe bünyesinde yer alan yerlerdir.

Boncuk göl yüzen ördekleri, tavşanları, yeşil ağaçları ve muhteşem temiz bir göl manzarasıyla meşhurdur. Burada piknik, doğa yürüyüşü, mangal gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Asar kale tarihte bir gözetim kulesi olarak kullanılmıştır. Efsanesi tarih öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçeye gelenler özellikle bu kaleyi görmeye gelmektedir. Kale 500 metre yükseklikte ve Asar tepesi üzerinde bulunmaktadır. Çevrenin su ihtiyacını kalenin tam ortasında bulunan sarnıç karşılamaktadır.

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Yıldırım cami, Kınık semt pazarı, Kara dere ormanları ve daha çok çeşitli köyleriyle Kınık hem tarihi hem de doğasal özelliklere sahip hoş, güzel, temiz havalı, beğenilen bir beldedir. Ayrıca Kınık ilçesi halkının da oldukça samimi, içten ve misafir sever olduğu söylenmektedir.

Kınık Nüfusu Ne Kadar?

Kınık ilçesinin nüfusu 2020 senesine göre 28,691 kadardır. Bu nüfusun 14.306 oranını erkekler 14.385 oranını ise kadınlar oluşturmaktadır. Yüzdesel olarak söylemek gerekirse %49,86 erkek %50,14 kadındır.

İzmir ili ise Türkiye ülkesinin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir. İlin toplan nüfusu 4,367 milyon olarak 2019 senesinde hesaplanmıştır. Bu oranın 28,691 olanını Kınık ilçesi oluşturmaktadır.

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Kınık ilçesinde daha çok Kızıl çam ve meşe türlerinden oluşan ormanlık alanlar bitki örtüsünü meydana getirmektedir. Böylece ilçede araziler, ovalar ve düzlükler verimli tarım topraklarıyla doludur.

Kınık ilçesi hem Ege hem de Marmara'nın iklim özelliklerini göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Ilık ve yağışlı gelen kış ve sonbahar aylarıdır. Kınık ovasını sulayan akarsu ve göller arasında yer alan doğudan batıya geçen Bakır çay nehridir.