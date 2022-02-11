Kınık nerede, hangi şehrin ilçesi? Kınık nasıl bir yer, nüfusu ne kadar?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kınık nerede, hangi şehrin ilçesi? Kınık nasıl bir yer, nüfusu ne kadar?

Kınık nerede, hangi şehrin ilçesi Kınık nasıl bir yer, nüfusu ne kadar

Türkiye ülkesinin her bir ili araştırılmaya değer ve çeşitli özellikleri olan şehirlerdir. Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Güney Doğu, Karadeniz, İç Anadolu gibi bölgelere sahip bir ülkemiz vardır. Bu bölgelerin her biri farklı bitki örtüsüne, farklı iklime sahiptir. Buna bağlı olarak da şehirle bağlı oldukları bölgeye göre özellikler almaktadır. Kınık da işte bu şekilde Türkiye ülke sınırları içerisinde yer alan bir bölgedir. Kınık nerede, hangi şehrin ilçesi, Kınık nasıl bir yer, nüfusu ne kadar tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Ege bölgesi gerek şehirleriyle gerekse deniziyle hem kültürel hem de turistik açıdan büyük öneme sahiptir. Kınık ilçesi de Ege bölgesi sınırları içinde yer alarak insanların dikkatini çekmektedir. Türkiye ülkesini gezmek isteyen turistler genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini deniz ve plajları sebebiyle tercih etmektedir.

 Kınık Hangi Şehrin İlçesidir?

 Kınık ilçesi Ege bölgesinin incisi olarak tabir edilen İzmir ilinin bir ilçesidir. Bu ilçe bilindiği gibi Türkiye'nin batısındadır. Kuzey ve batısında Bergama ilçesiyle komşudur. Manisa'nın Soma ilçesi güneyinde ve doğusunda yer almaktadır. Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri de Kınık ilçesine komşuluk etmektedir. Kınık ilçesi denizden yaklaşık olarak 30 kilometre kadar içeride yer almaktadır.

 Kınık Nerededir?

Haberin Devamı

 Kınık Türkiye ülkesinin Ege bölgesindeki İzmir ilindedir. Kınık resmi olarak ilçe geçmektedir ve ilçe özelliklerine sahiptir.

 Kınık ilçesi İzmir ilinin 120 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. İlçenin yüz ölçümü 479 kilometrekaredir. 37 adet mahallesi vardır. Kınık ilçesinin konumu Yunt ve Madra dağlarının arasıdır.

 Kınık ilçesinin ekonomisini ormancılık, tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçede bir adet devlet hastahanesi ve sağlık ocakları hizmet vermektedir. Kınık ilçesine gidebilmek için ilk olarak İzmir iline varmak gerekmektedir. İzmir ve Kınık arası 125 kilometredir.

 Kınık Nasıl Bir Yerdir?

 Kınık ilçesi doğal güzelliklere sahiptir. Orman alanları insanlar tarafından oldukça beğenilmektedir. Tarım arazileri sayesinde ilçede bir köy hayatı ve tarım ekonomisi hakimdir.

 Dağlık ve ormanlık alanları sayesinde keşfedilmeye değer ve huzur veren bir yerdir. Tarihi bir yerleşim yeridir ve oldukça fazla gezilmesi gereken köyü vardır. Boncuk göl, Asar kale en başta gidilmesi gereken ve ilçe bünyesinde yer alan yerlerdir.

 Boncuk göl yüzen ördekleri, tavşanları, yeşil ağaçları ve muhteşem temiz bir göl manzarasıyla meşhurdur. Burada piknik, doğa yürüyüşü, mangal gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 Asar kale tarihte bir gözetim kulesi olarak kullanılmıştır. Efsanesi tarih öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçeye gelenler özellikle bu kaleyi görmeye gelmektedir. Kale 500 metre yükseklikte ve Asar tepesi üzerinde bulunmaktadır. Çevrenin su ihtiyacını kalenin tam ortasında bulunan sarnıç karşılamaktadır.

Haberin Devamı

 Yıldırım cami, Kınık semt pazarı, Kara dere ormanları ve daha çok çeşitli köyleriyle Kınık hem tarihi hem de doğasal özelliklere sahip hoş, güzel, temiz havalı, beğenilen bir beldedir. Ayrıca Kınık ilçesi halkının da oldukça samimi, içten ve misafir sever olduğu söylenmektedir.

 Kınık Nüfusu Ne Kadar?

 Kınık ilçesinin nüfusu 2020 senesine göre 28,691 kadardır. Bu nüfusun 14.306 oranını erkekler 14.385 oranını ise kadınlar oluşturmaktadır. Yüzdesel olarak söylemek gerekirse %49,86 erkek %50,14 kadındır.

 İzmir ili ise Türkiye ülkesinin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir. İlin toplan nüfusu 4,367 milyon olarak 2019 senesinde hesaplanmıştır. Bu oranın 28,691 olanını Kınık ilçesi oluşturmaktadır.

Haberin Devamı

 Kınık ilçesinde daha çok Kızıl çam ve meşe türlerinden oluşan ormanlık alanlar bitki örtüsünü meydana getirmektedir. Böylece ilçede araziler, ovalar ve düzlükler verimli tarım topraklarıyla doludur.

 Kınık ilçesi hem Ege hem de Marmara'nın iklim özelliklerini göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Ilık ve yağışlı gelen kış ve sonbahar aylarıdır. Kınık ovasını sulayan akarsu ve göller arasında yer alan doğudan batıya geçen Bakır çay nehridir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT