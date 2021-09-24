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Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir? Kimyasal Reaksiyon Tipleri Nelerdir? 

Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir Kimyasal Reaksiyon Tipleri Nelerdir

Kimyasal tepkimeler atomların arasında mevcut olan kimyasal bağların kopması ile oluşmaktadır. Kimyasal tepkime konusunu merak edenler için kimyasal tepkimenin ne demek olduğunu, kimyasal tepkime türlerini ve özelliklerini derledik. 

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Kimyasal tepkimeye girebilen maddelere tepkiyen ve bu tepkime sonucu meydana gelen maddeye ürün adı verilmektedir.

 Kimyasal Tepkime Nedir? 

 Kimyasal reaksiyon ya da kimyasal tepkime iki ya da daha fazla maddenin birbiriyle etkileşmesi neticesinde kendi özelliklerini yitirerek yeni özellikte olan maddeler meydana getirmesi olayına verilen isimdir. Kimyasal değişme ve kimyasal olay kavramları ile eşanlamlıdır. Kimyasal reaksiyonların test edilebilmesi için periyodik tablonun metalleri ile beraber asit içerisine koyarak yapılabilmektedir. 

 Kimyasal Tepkimenin Özellikleri Nelerdir? 

 Kimyasal tepkimelerin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelere girebilen maddeler ortam içeresinde tükenebilmektedirler. A + B (Girenler) ---> AB (Yeni bir madde ya da ürünler) şeklinde ifade edilmektedir. A ve B, ikinci olayda tek bir madde şeklinde kalmamış tükenmiştir. Kimyasal tepkimeler içerisinde değiştirilebilen özellikler şu şekilde sıralanmaktadır. 

Atomların hacmi ya da çapı 

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Atomların mevcut elektron düzenleri 

Toplam mol sayısı 

Toplam potansiyel enerji 

Toplam molekül sayısı 

Bir mol atomun toplam ağırlığı 

Renk, tat ve koku gibi fiziksel özellikler 

Toplam hacim 

Şeklinde ifade edilmektedir. 

 Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir? 

 Çok sayıda kimyasal tepkime türleri bulunmaktadır. Bu türler ise şu şekilde ifade edilmektedir: 

Yanma Tepkimeleri 

Sentez (Oluşum) Tepkimeleri 

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri 

Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri 

Asit-Baz Tepkimeleri 

Şeklinde sıralanmaktadır. Sentez tepkimeleri, iki veya daha fazla basit madde diğer bir madde oluşturuyor ise bu tür tepkimeler sentez tepkimeleri şeklinde isimlendirilmektedir. 2 H2 + O2 → 2H2O örnek verilebilmektedir. Analiz tepkimeleri; esasen sentez tepkimesinin tam tersini ifade etmektedir. Bileşiği mevcut bileşenlerine ayırmaktadır. Bir diğer deyiş ile bir maddeden birden fazla madde oluşmaktadır. 2H2O → 2 H2 + O2 şeklinde örnek verilebilmektedir. Yer değiştirme tepkimeleri; bir elementin bir bileşik ile tepkimeye girerek bu bileşiklerde yer alan elementlerden bir tanesinin yerini alabildiği tepkimelere denilmektedir. Zn + 2 HCI → ZnCI2 + H2 veya Hg (s) + ½ O2 (g) → HgO (k) + ısı örnek olarak verilmektedir. 

 Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri Nelerdir? 

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 Kimyasal tepkimeler, elementlerin birbirleri ile etkileşerek elektron alışverişi gerçekleştirmeleri sonucu ortaya çıkan olaylardır. Bu olaylar sonucunda bir bileşikteki atomların sayısı, atomların dizilişi, bağ çeşitleri ve cinsleri değişebilmektedir. Bu sebepten dolayı fiziksel ve kimyasal fonksiyonları bütünüyle farklı olan başka maddeler meydana gelmektedir. 

 Çevredeki olaylara dikkat edildiği durumda binlerce kimyasal olayın mevcut halde bulunduğu görülmektedir. Örnek olarak verilirse; yanma, mayalanma ve çürüme gibi olaylar kimyasal nitelikli olan olaylardır. Bu kimyasal olayların her biri ise ayrı ayrı tepkimeler ile ifade edilmektedir. Kimyasal tepkimeler elementlerin bileşik formülleri ve simgeleri kullanılarak kolay bir şekilde ifade edilebilmektedir. Tepkimeye giren tüm maddelere "girenler" ya da "reaktifler" adı verilmektedir. Eşitliğin sol tarafında gösterilmektedirler. Tepkime sonucu meydana gelen maddelere ise "ürünler" adı verilmektedir ve eşitliğin sağ tarafında gösterilmektedir. Eşitlik ise bir ok aracılığı ile ifade edilmektedir. 

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 Kimyasal Tepkime Örnekleri Nelerdir? 

 Günümüzde kimyasal tepkimelere örnek olarak çok sayıda unsuru görebilmek mümkün olmaktadır. Kimyasal tepkime örnekleri şu şekilde ifade edilmektedir: 

Hal değişimi olaylarının olması ya da camın buğulanması 

Kırılma ya da yırtılmanın gerçekleşmesi 

Çözünme olayları bir diğer deyiş ile şekerin suda çözünmesi 

Mumun Erimesi 

Gökkuşağının meydana gelmesi 

O2 gazının su içerisinde çözünmesi 

Ampulün yanması ya da ampulün elektriği iletmesi 

Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması

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Yağlı boyanın tiner aracılığı ile inceltilmesi 

Demirin paslanması 

Yanma olayları ya da mumun yanması 

Gümüşün kararması 

Yaprağın sararması 

Fotosentez- solunum ve mayalama olaylarının olması 

Sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi 

Metallerin asit içerisinde çözünmesi 

Tuzlu suyun elektriği iletebilmesi 

Çürüme, küflenme, bayatlama olaylarının gerçekleşmesi 

Çaya limonun katılması 

Polimerleşme 

Kumdan cam elde edilmesi 

Şeklinde sıralanmaktadır.

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