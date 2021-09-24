Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir? Kimyasal Reaksiyon Tipleri Nelerdir? 

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Kimyasal tepkimeye girebilen maddelere tepkiyen ve bu tepkime sonucu meydana gelen maddeye ürün adı verilmektedir.

Kimyasal Tepkime Nedir?

Kimyasal reaksiyon ya da kimyasal tepkime iki ya da daha fazla maddenin birbiriyle etkileşmesi neticesinde kendi özelliklerini yitirerek yeni özellikte olan maddeler meydana getirmesi olayına verilen isimdir. Kimyasal değişme ve kimyasal olay kavramları ile eşanlamlıdır. Kimyasal reaksiyonların test edilebilmesi için periyodik tablonun metalleri ile beraber asit içerisine koyarak yapılabilmektedir.

Kimyasal Tepkimenin Özellikleri Nelerdir?

Kimyasal tepkimelerin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelere girebilen maddeler ortam içeresinde tükenebilmektedirler. A + B (Girenler) ---> AB (Yeni bir madde ya da ürünler) şeklinde ifade edilmektedir. A ve B, ikinci olayda tek bir madde şeklinde kalmamış tükenmiştir. Kimyasal tepkimeler içerisinde değiştirilebilen özellikler şu şekilde sıralanmaktadır.

Atomların hacmi ya da çapı

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Atomların mevcut elektron düzenleri

Toplam mol sayısı

Toplam potansiyel enerji

Toplam molekül sayısı

Bir mol atomun toplam ağırlığı

Renk, tat ve koku gibi fiziksel özellikler

Toplam hacim

Şeklinde ifade edilmektedir.

Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir?

Çok sayıda kimyasal tepkime türleri bulunmaktadır. Bu türler ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Yanma Tepkimeleri

Sentez (Oluşum) Tepkimeleri

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

Asit-Baz Tepkimeleri

Şeklinde sıralanmaktadır. Sentez tepkimeleri, iki veya daha fazla basit madde diğer bir madde oluşturuyor ise bu tür tepkimeler sentez tepkimeleri şeklinde isimlendirilmektedir. 2 H2 + O2 → 2H2O örnek verilebilmektedir. Analiz tepkimeleri; esasen sentez tepkimesinin tam tersini ifade etmektedir. Bileşiği mevcut bileşenlerine ayırmaktadır. Bir diğer deyiş ile bir maddeden birden fazla madde oluşmaktadır. 2H2O → 2 H2 + O2 şeklinde örnek verilebilmektedir. Yer değiştirme tepkimeleri; bir elementin bir bileşik ile tepkimeye girerek bu bileşiklerde yer alan elementlerden bir tanesinin yerini alabildiği tepkimelere denilmektedir. Zn + 2 HCI → ZnCI2 + H2 veya Hg (s) + ½ O2 (g) → HgO (k) + ısı örnek olarak verilmektedir.

Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri Nelerdir?

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Kimyasal tepkimeler, elementlerin birbirleri ile etkileşerek elektron alışverişi gerçekleştirmeleri sonucu ortaya çıkan olaylardır. Bu olaylar sonucunda bir bileşikteki atomların sayısı, atomların dizilişi, bağ çeşitleri ve cinsleri değişebilmektedir. Bu sebepten dolayı fiziksel ve kimyasal fonksiyonları bütünüyle farklı olan başka maddeler meydana gelmektedir.

Çevredeki olaylara dikkat edildiği durumda binlerce kimyasal olayın mevcut halde bulunduğu görülmektedir. Örnek olarak verilirse; yanma, mayalanma ve çürüme gibi olaylar kimyasal nitelikli olan olaylardır. Bu kimyasal olayların her biri ise ayrı ayrı tepkimeler ile ifade edilmektedir. Kimyasal tepkimeler elementlerin bileşik formülleri ve simgeleri kullanılarak kolay bir şekilde ifade edilebilmektedir. Tepkimeye giren tüm maddelere "girenler" ya da "reaktifler" adı verilmektedir. Eşitliğin sol tarafında gösterilmektedirler. Tepkime sonucu meydana gelen maddelere ise "ürünler" adı verilmektedir ve eşitliğin sağ tarafında gösterilmektedir. Eşitlik ise bir ok aracılığı ile ifade edilmektedir.

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Kimyasal Tepkime Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde kimyasal tepkimelere örnek olarak çok sayıda unsuru görebilmek mümkün olmaktadır. Kimyasal tepkime örnekleri şu şekilde ifade edilmektedir:

Hal değişimi olaylarının olması ya da camın buğulanması

Kırılma ya da yırtılmanın gerçekleşmesi

Çözünme olayları bir diğer deyiş ile şekerin suda çözünmesi

Mumun Erimesi

Gökkuşağının meydana gelmesi

O2 gazının su içerisinde çözünmesi

Ampulün yanması ya da ampulün elektriği iletmesi

Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması

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Yağlı boyanın tiner aracılığı ile inceltilmesi

Demirin paslanması

Yanma olayları ya da mumun yanması

Gümüşün kararması

Yaprağın sararması

Fotosentez- solunum ve mayalama olaylarının olması

Sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi

Metallerin asit içerisinde çözünmesi

Tuzlu suyun elektriği iletebilmesi

Çürüme, küflenme, bayatlama olaylarının gerçekleşmesi

Çaya limonun katılması

Polimerleşme

Kumdan cam elde edilmesi

Şeklinde sıralanmaktadır.