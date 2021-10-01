Kimyanın temel kanunları nelerdir? Temel kimya hesaplamaları konu anlatımı

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Kimya, maddenin ve onu oluşturan maddelerin incelenmesiyle ilgilenen bir bilim alt disiplinidir.

Kimyanın Temel Kanunları Nelerdir?

Kimya, maddenin bir biçimden diğerine dönüşümünün incelenmesidir. Bu dönüşümler genellikle iki farklı madde türünün birleşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bileşik oluşturmak için farklı elementlerin bir araya gelmesi bazı temel kurallara tabidir. Bu kurallara kimyasal kombinasyon yasaları denir. Elementlerin kimyasal kombinasyonlarını yöneten beş temel kimyasal kombinasyon yasası vardır. Bunlar;

Kütlenin Korunumu Yasası

Basit bir ifadeyle, bu yasa maddenin ne yaratılabileceğini ne de yok edilemeyeceğini belirtir. Başka bir deyişle, toplam kütle, yani reaksiyona giren karışımın kütlesi ile oluşan ürünlerin toplamı sabit kalır. Antoine Lavoisier, bu yasayı, çok sayıda yanma reaksiyonunu dikkatle inceledikten sonra elde ettiği verilere dayanarak 1789 yılında ortaya çıkardı.

Belirli Oranlar Yasası

Fransız kimyager Joseph Proust, belirli bir bileşikteki elementlerin ağırlıkça oranının her zaman tam olarak aynı kalacağını belirtti. Basit bir ifadeyle, kaynağına, kökenine veya miktarına bakılmaksızın, belirli bir bileşikteki elementlerin ağırlıkça yüzde bileşiminin her zaman aynı kalacağını söyleyebiliriz.

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Katlı Oranlar Yasası

Bu yasa, iki element birden fazla bileşik oluşturmak üzere birleşirse, reaksiyondaki bu elementlerin kütlelerinin küçük tam sayılar oranında olduğunu belirtir. Bu yasa, 1803 yılında Dalton tarafından ortaya çıkarıldı.

Gay Lussac'ın Gaz Hacimleri Yasası

1808'de Gay Lussac, gözlemlerine dayanarak bu yasa ortaya çıktı. Bu yasa, gazların bir kimyasal reaksiyonda üretildiğinde veya birleştiğinde, tüm gazların aynı sıcaklık ve basınçta olduğu göz önüne alındığında, bunu hacimce basit bir oranda yaptıklarını belirtir. Bu yasa, belirli oranlar yasasının başka bir şekli olarak düşünülebilir. Bu iki kimyasal bileşim yasası arasındaki tek fark, Gay Lussac Yasası'nın hacme göre, belirli oranlar yasasının ise kütleye göre belirtilmesidir.

Avogadro Yasası

Avogadro bu yasayı 1811 yılında önerdi. Aynı sıcaklık ve basınç koşullarında, tüm gazların eşit hacminin eşit sayıda molekül içerdiğini belirtti. Bu, her iki gazın da aynı sıcaklık ve basınçta olması koşuluyla, 2 litre hidrojenin 2 litre oksijenle aynı sayıda moleküle sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Temel Kimya Hesaplamaları

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Bir kimyasal reaksiyon, bağların reaktan moleküller içinde kırıldığı ve yeni bir madde oluşturmak için ürün molekülleri içinde yeni bağların oluştuğudur.

Kimyasal Reaksiyon, iki veya daha fazla molekülün yeni bir ürün (ler) oluşturmak üzere etkileşime girdiğinde meydana gelen bir süreçtir.

Yeni bileşikler üretmek için etkileşime giren bileşiklere reaktantlar, yeni oluşan bileşiklere ise ürünler denir.

Kimyasal reaksiyonlar, farklı endüstrilerde, geleneklerde ve hatta günlük hayatımızda ayrılmaz bir rol oynar. Genel çevremizde sürekli olarak meydana gelmektedirler; örneğin demirin paslanması, çanak çömlek, şarabın mayalanması vb.

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Kimyasal bir reaksiyonda, genellikle yağış, ısı üretimi, renk değişimi vb. fiziksel değişikliklerle gözlenen kimyasal bir değişiklik meydana gelmelidir.

İki atom veya iyon veya molekül arasında bir reaksiyon meydana gelebilir ve bunlar yeni bir bağ oluşturur ve hiçbir atom yok edilmez veya oluşturulmaz, ancak reaktanlardan yeni bir ürün oluşur.

Reaksiyon hızı, basınç, sıcaklık, reaktanların konsantrasyonu gibi faktörlere bağlıdır ve bunlardan etkilenir.

Çevremizde meydana gelen çok miktarda kimyasal reaksiyon nedeniyle, bir kimyasal reaksiyonu kimyasal denklem şeklinde nasıl ifade ettiğimizi basitleştirmek için bir isimlendirme geliştirildi. Kimyasal bir denklem, reaksiyonun nasıl gerçekleştirildiği için belirli bir koşulu belirtirken, reaktanlardan ürün oluşumunu sembolize eden matematiksel bir ifadeden başka bir şey değildir.

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Tepkimeye girenler sol taraftayken, sağ tarafta oluşturulan ürünler bir veya iki başlı oklarla birbirine bağlanır. Örneğin, bir reaksiyon;

A + B → C + D

Burada A ve B, C ve D ürünlerini oluşturmak üzere reaksiyona giren reaktanlardır. Gerçek bir kimyasal denklemde, reaktanlar kimyasal formülleriyle gösterilir.