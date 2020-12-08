Kimya Ve Süreç Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü içerisinde matematik, fizik ve kimya bulunmaktadır.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Nedir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü birçok şirket içerisinde gerek duyulan ve her geçen gün gelişen bir bölümdür. Bununla beraber bu bölümün ana dalı temel bilimlerdir. Kişiler sektör içerisinde aldıkları temel eğitimi en iyi şekilde yansıtmakla görevlidir. Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir;

Kişilerin sorumluluk ve disiplin sahibi olması gerekmektedir.

Bu bölümü okuyacak olan kişilerin matematik, fizik ve kimya gibi bölümlere ilgisi olması gerekmektedir.

Kişilerin mantık yönünün güçlü olması gerekmektedir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümünün ana amacı bilişim teknolojileri ve bilimdir. Bununla beraber bu işi yapan kişiler bilişim teknolojilerinin sağladığı faydaları işlerine yansıtmaktadır. Herhangi bir tasarımın veya cihaz tasarımını bu kişiler yapabilir veya inceleyebilirler.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler uluslararası işler yapan araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. Bununla beraber fabrikaların süreç aşamasında çalışabilir veya kimyasal analiz laboratuvarlarında da çalışabilirler. Kimya ve Süreç Mühendislerinin yapabilecekleri işler ise şu şekildedir;

Polimer üretiminde ve tahsis organizasyonunda.

Lastik üretiminde ve tahsis organizasyonunda.

Sağlık ürünleri üretiminde.

Savunma sanayisinde.

Çimento, ilaç ve enerji sektörlerinde.

Biyoteknoloji, nanoteknoloji ve yakıt pili gibi teknolojik çalışmalar yapan alanlarda.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü dört yıllıktır. Kişilerin bu bölümden mezun olması ve iş unvanını alabilmesi için 240 AKTS hakkını doldurması gerekmektedir. Bununla beraber üniversitenin istediği bütün mezuniyet koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği okumak isteyen kişilerin özellikle matematik, fizik ve kimya gibi bölümlerle ilgili olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okumak isteyen kişilerin temel matematik eğitiminin son derece iyi olması gerekmektedir. Kişilerin sayısal zekasının gelişmesi ve sayısal düşünce gücünün iyi olması gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin özellikle bilime meraklı olması gerekmektedir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği okuyacak olan kişiler Türkçe olarak eğitim alabilir. Bununla beraber kişiler dil durumuna göre İngilizce bölümlerde tercih ederek, üniversitelerin İngilizce bölümüne girebilirler.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü son dönemlerde en çok tercih edilen eğitim ve öğretim bölümlerinden biridir. Sayısal puanlama ile öğrenci alan bu bölüm 2020 yılında en düşük 240.67644 puanla öğrenci almıştır. Kişilerin bu bölümü okuması için AYT sınavında, sayısal bölümlerde başarılı olması gerekmektedir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü içerisinde temel bilimler, temel mühendislik ve alan dersleri verilmektedir. Bununla beraber Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü içerisinde gösterilen diğer dersler ise şu şekildedir;

Genel Kimya

Matematik

Fizik

Kimya

Proses Mühendisliğe Giriş

Mühendislik Termodinamiği

Analitik Kimya

Akışkanlar Mekaniği

Kimya Mühendisliği

Fizikokimya

Organik Kimya

Isı Transferi

Sayısal Analiz Yöntemleri

Matematiksel Modelleme

Kütle Aktarımı

Ayırma İşlemleri

Biyomekaniğe Giriş

Proses Mühendisliği Tasarımı

Kimya ve Süreç Mühendisliği İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler organik ve inorganik maddelerin analizlerini yapabilirler. Bununla beraber bu kişilerin yapabileceği diğer iş dalları ise şu şekildedir;

Kütle ve enerji koruma hesaplarını yapabilirler.

Şirketlerde yönetim bölümünde çalışabilirler.

Üretim departmanında çalışabilirler.

Pazarlama ve satış bölümünde çalışabilirler.

Akademik olarak eğitimci veya araştırma görevlisi olabilirler.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü okuyan kişiler akademik olarak kariyer yapabilirler. Bununla beraber devlet tarafından yürütülen bilimsel araştırmalarda görev alabilirler. Özel sektörde ve belirli şirketlerde de belirli birimleri yönetebilirler.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Şu anda aktif olarak Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü olan üniversite Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesidir.