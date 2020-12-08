Kimya Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya mühendisliği, üretim süreçlerinde kullanılmakta olan malzemelerin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Uzay araştırmaları, savunma sanayii ve benzeri birçok dalda Kimya mühendislerinden yararlanılmaktadır.

Kimya Mühendisliği Bölümü Nedir?

Kimya mühendisliği bölümü, enerjiden doğan tüm malzemeleri daha verimli bir şekilde kullanabilmek için kullanılan ve birçok yan bilim dalından faydalanılan bir mühendislik bölümüdür. Kimya mühendisliğinde matematik, fizik, ekonomi, biyoloji ve benzeri birçok farklı bilim dalı kullanılmaktadır.

Neredeyse tüm sanayii alanlarında gelişim açısından çok büyük bir değer taşımakta olan Kimya mühendisliği, bugünlerde devletler tarafından özellikle savunma sanayii alanında kullanılmaktadır. Genel olarak güvenlik ve tehlike değerlendirme süreçlerinde görev almakta olan kimya mühendisleri, nükleer mühendislik ve kimyasal reaksiyon mühendisliği gibi farklı alanlarda da görev alabilmektedir.

Kimya Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

21.yüzyıl itibari ile birçok farklı teknolojik alanda boy göstermekte olan Kimya mühendisleri, adeta geleceğin bizlere şimdiki habercileri olarak gösterilmektedir. Kimya mühendisliği bölümünün amacı ise, devletlerin sorumluluk sahibi, özgüven ve beceri yetenekleri yüksek olan kimya mühendisleri yetiştirerek ülkenin geleceğini güzelleştirmektir. Günümüzde birçok farklı devlet Kimya mühendisliği alanına çok büyük yatırımlar ayırmakta ve harcamaktadır. Gelecek zamanın da en kapsamlı mesleklerinden birisi sayılmaktadır.

Kimya Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya mühendisliği bölümü mezunlarının birçok farklı iş imkanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki listede sıralanmıştır.

Boya Sektörü

İlaç Sektörü

Hijyen Sektörü

Savunma Sanayii

Nükleer Mühendislik

Enerji Sektörü

Bu alanların yanı sıra birçok farklı alanda da varlık gösterebilmekte olan Kimya mühendisliği mezunları, devlet memuru olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına da girebilmektedir.

Kimya Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Kimya mühendisi olmak isteyenler ve kimya mühendisliğini hedefleyen bireyler, listedeki bölümlerden her hangi birini seçtiği taktirde ''Kimya Mühendisi'' unvanını ve ''Kimya Mühendisliği Lisans Diplomasını'' almaya hak kazanırlar. Kimya mühendisliği, 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca zorunlu olarak tutulmaktadır.

Genel Kimya

Organik Kimya

Kimya Mühendisliği Tasarımı

Fizikokimya

Analitik Kimya

Kimyasal Süreç Hesaplamaları

Ayırma Prosesleri

Boya Teknolojisi

Süreç Dinamiği ve Kontrol

Kimya Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Kimya mühendisliği bölümünü tercih etmeniz için, öncelikle Kimya derslerini sevmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde Kimya Mühendisliği bölümü sizler için bir kabus olabilmektedir. Genellikle puanı düşük olduğu için öğrenciler tarafından tercih edilmekte olan Kimya Mühendisliği, kimya sevmenin yanında, bireylerde üstün özgüven ve sorumluluk becerisi de aramaktadır.

Kimya Mühendisliği İngilizce Midir?

Kimya Mühendisliği Bölümü, hem İngilizce hem de Türkçe olarak ders verilen bir mühendislik bölümüdür. Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı eğitim veren birçok mühendislik fakültesi ve üniversite bulunmaktadır. Hangi dil üzerinden ders göreceğinizi siz belirleyebilir ve istediğiniz dilden Kimya Mühendisliği okuyabilirsiniz.

Kimya Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Kimya mühendisliği bölümü, sayısal puan türü üzerinden öğrencileri kabul etmektedir. Kimya mühendisliği bölümüne lisede sayısal dersleri alan ve seçen bir öğrenci girebilmektedir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya mühendisliği bölümünde öğrencilere anlatılan dersler aşağıda listelenmiştir.

Matematik

Genel Kimya

Fizikokimyasal Sistemler

Kimya mühendisliğinde termodinamik ısı aktarımı

Diferansiyel Denklemler

Biyokimyasal Süreçler

Mekanik ve Termodinamik

Matris Kuramı

Kütle ve Enerji Denklemlerigibi dersleri zorunlu olarak görmekte olan Kimya Mühendisleri, bu dersleri 8 yarıyıl zorunlu olan eğitim süresi boyunca geçmek zorundadırlar.

Kimya Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Kimya Mühendisliği bölümünün mezunları günümüzde birçok farklı alanda iş bulabilmektedirler. Özellikle taban puanı yüksek olan üniversitelerden mezun olan Kimya Mühendisleri devlet alanında iş bulabilmekte, çok yüksek paralar elde edebilmektedir. Savunma sanayii, nükleer sanayi ve elektrik sanayii gibi birçok farklı sanayii üzerinde iş bulabilen Kimya Mühendisleri, bunların yanı sıra kozmetik, ilaç, boya, endüstri ve birçok farklı alan üzerinden de iş yapabilmektedir.

Günümüzde Kimya Mühendislerinin aldığı ortalama maaş, 2004 Kimya Mühendisi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 4.000 TL tutarındadır.