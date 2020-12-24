Kimya Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kimya Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kimya mühendisi olan kişiler, ülkemizde pek çok alanda yer almakta olup atom ve molekül ya da organik ve inorganik maddeler hakkında oldukça detaylı bilgilere sahip olan kişilerdir.

Kimya Mühendisi Kimdir?

Günümüzde kimya mühendisleri genel olarak üretim süreçlerine ek olarak ilave edilen maddelerin her zaman daha kullanışlı ve de daha dayanıklı bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?

Kimya mühendisleri, organik maddelerin ve inorganik maddelerin bileşimini, atom ve molekül ağırlıklarını, ısıtma ve maddelerde elektrik etkiler karşısında meydana gelmekte olan değişmeleri incelemektedir. Ayrıca belirli bir kimyasal maddeyi en uygun ve ekonomik şekilde üretmek amaçlamaktadır.

Kimya Mühendisi Nasıl Olunur?

Kimya mühendisi olmak isteyen bireylerin, üniversitelerin 4 yıllık bir eğitim vermekte olan kimya mühendisliği bölümünü bitirmeleri gerekir. Kimya mühendisleri genel olarak özel sektör kuruluşları ile birlikte kamu iştiraklerinde çalışır.

Kimya Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Kimya mühendisliği olma şartları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Liner cebir, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve kimya reaksiyonlar gibi çeşitli konularda yüksek bir bilgi düzeyine sahip olmak,

Hayat boyu öğrenmeye devam edebilmek ve bilimsel alanlarda sürekli olarak gelişmek,

Genel mesleki etik ve de sorumluluklarının farkında olmak,

Var olan en düşük maliyet ile birlikte kaliteli sonuca ulaşabilmek ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek kimya mühendisi olmak için gerekli şartlar arasında yer almaktadır.

Kimya Mühendisi Görevleri Nelerdir?

Kimya mühendisleri, maddelerin kimyasal ve fiziksel süreçlerini inceleyip, yeni geliştirilen teknolojiyle ürünlerin daha verimli kullanılmasını sağlar. Disiplinlerarası mühendislik dallarından olması nedeniyle kimya mühendislerinin; fizik, kimya ve matematik gibi farklı alanlarda üstün bilgiye sahip olması gerekir. Kimya mühendislerinin diğer görevleri şöyle sıralanır;

Matematiksel modellemeler yapmak,

Süreçleri ya da süreç bileşenlerini analiz etmek ve gereksinimlere uygun tasarımlar oluşturmak,

Üretim süreçleri ve diğer ilgi alanlarıyla ilgili sorunları saptamaya, tanımlamaya ve çözmeye çalışmak,

Veri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

Kimya Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

Günümüzde kimya mühendisliği maaşları ortalama olarak 5.000 TL maaş almaktadır. Kariyerlerinin ilk aşamasında olan ve 25 yaşın altında olan kimya mühendisleri için yaklaşık olarak maaş 3.500 TL civarında olmaktadır. Daha deneyimli olan kimya mühendisleri için ortalama maaş aralığı ise 6.500 TL’ye kadar da yükselmektedir. Yüksek lisans derecesine sahip kimya mühendisleri için ortalama maaş 5.600 TL civarında olmaktadır. Buna ek olarak bazı endüstrilerde çalışmak kimya mühendisleri için daha yüksek maaş almalarına sebep olmaktadır.

Kimya Mühendisi İş İmkanları Nelerdir?

Kimya mühendisleri için başlangıç olarak erken yaşlarda alınan eğitimden sonra, çok çeşitli olası kariyer rotaları yer almaktadır. Bu iş imkanları ;

Proje yöneticisi olarak projeler üzerinde çalışmaya devam etmek,

Endüstride talep görmekte olan yeni bir teknik ya da süreçte uzmanlığını geliştirmek, araştırma ve de geliştirmeye geçmek,

Risk yönetimi, güvenlik ve ya çevre yönetimi gibi bazı uzmanlık rollerine geçmek,

Pazarlama, teknik satış, tedarik zinciri yönetimi, finans ve de bilgi işlem gibi bazı ticari alanlara geçmek gibi çok çeşitli iş imkanları bulunmaktadır. Buna ek olarak kimya mühendisi olan kişiler ülkemizde bu alan ile ilgili olan bazı özel şirketlerde, devlet kamu kurum ve kamu kuruluşlarında, özel laboratuvar yerlerinde de çalışabilmektedir.