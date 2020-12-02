Kimya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya bölümü Avrupa'da değişim programlarına katılabileceğiniz bir bölümdür. Bundan dolayı GANO puanı yüksek tutulması önem teşkil eder. Öğrenci değişim programlarına katılmak için mutlaka bir GANO puanına erişmek gerekir. 2.50 GANO puanı ile birlikte kimya bölümünden öğrenci değişim programlarına dahil olabilirsiniz.

Kimya Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kimya bölümü maddelerin özelliklerini araştıran ve elementleri sembolize eden bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar yapan bölümdür. Kimya bölümü bileşik ve homojen maddelerin yapısını inceler. Bu bölüm çoğu üniversitede lisans eğitimi verilen bir bölümdür. 4 yıllık bir eğitim süresi bulunmaktadır. Kimya bölümü en fazla tercih edilen sayısal bölümler arasındadır. Mezunları "kimyager" unvanını almaktadır. Kimya bölümü olan üniversiteler sürekli olarak tercih edilmektedir. Kimya bölümünde zevkli sayısal dersleri bulunmaktadır. Özellikle sayısal derslere ilgi duyan kişiler bu bölümü tercih edebilirler.

Kimya Bölümü Nedir?

Kimya bölümü, yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardımcı olan evreni daha iyi yorumlamamızı sağlayan maddelerin hallerini inceleyen ve buna yönelik araştırmalar yapan bir akademik disiplin bölümüdür. Kimya bölümü lisans eğitimi ile üniversitelerde verilen bir eğitimdir.

Kimya Bölümünün Amacı Nedir?

Kimya bölümünün esas amacı kimya bilimine ilgi duyan ve maddelerin yapılarını evrenin doğasını anlayabilen bu doğrultuda kişilere gerekli eğitimi vermek esaslı kurulmuştur. Kimya bölümü maddelerin neden var olduğunu kişilere aktarır. Buna yönelik eğitim verir. Maddelerin yapısını anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz amacı ile kurulmuş bir akademik disiplindir.

Kimya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya bölümünden mezun olan kişiler pek çok alanda çalışma şansları vardır. Bu bölümden mezun olan kişiler "kimyager" unvanı almaktadırlar. Kimyager unvanı ile birlikte kimyasal ürünler üretiminde çalışabilirler. Kimya bölümü mezunları laboratuvarlarda büyük şirketlerde de çalışabilirler. Aynı zamanda ilaç sanayinde de yine kimya bölümü mezunları istihdam edilirler. Bundan dolayı geniş bir iş çalışma alanları bulunur.

Kimya Bölümü Kaç Yıllıktır?

Kimya bölümü lisans eğitimi veren bir bölümdür. Dolayısıyla bölüm 4 yıllıktır.

Kimya Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Kimya bölümü okumak için üniversite sınavına girmek şarttır. Üniversite sınavında sayısal alanında yüksek puan elde etmelidirler. Türkiye'nin iyi üniversitelerinde kimya eğitimi almak için başarı sıralaması da önemlidir. Başarı sıralaması yüksek olan adaylar kimya bölümüne kayıt olabilirler.

Kimya Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Kimya bölümü bazı üniversitelerde öğretim dili İngilizce, bazı üniversitelerde ise öğretim dili Türkçedir.

Kimya Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Kimya bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kimya Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Kimya İçin Biyoloji

- Fizik Laboratuvarı

- Genel Kimya

- Matematik Genel

- Türkçe

- Fizik

- Analitik Kimya

- İnorganik Kimya

- Atatürk'ün İlkeleri

- Aletli Analiz

- Organik Kimya Laboratuvarı

- Fizikokimya

Kimya Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Kimya bölümünde geniş bir iş olanakları bulunmaktadır. İlaç sanayi, boya üretimde her türlü kimyasal üretim alanında çalışma şansları vardır. Kimyager unvanı ile birlikte pek çok kurumda çalışmaktadırlar. Üretime destek vererek kimyasal ürünlerin üretimine destek vermektedirler. Kimya bölümünden mezun olan kişiler hastaneler ve yine aynı şekilde ar ge merkezlerinde de çalışabilirler. Mezunlar kozmetik üretim fabrikalarında da çalışarak pek çok alanda çalışma şansı elde ederler.

Kimya Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya bölümünün çalışma alanları şu şekildedir;

- İlaç sanayi

- Kozmetik Üretim Fabrikası

- Hastaneler

- İlaç sanayide çalışarak ilaç üretiminde destek olurlar. Kimyager unvanı ile birlikte oldukça geniş bir çalışma alanları bulunur.

Kimya Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Uludağ Üniversitesi

- Koç Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi