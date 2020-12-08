Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya biyoloji mühendisliği okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi ve disiplinli kişiler olması gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Teknolojinin ve bilimin ilerlemesiyle özellikle kimya biyoloji mühendisleri ne büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bu bölümün ilerlemesi adına kalifiye ve bilgili kişilerin gelişmesi gerekmektedir. Kimya biyoloji mühendisi olmak isteyen kişilerin temel bilimleri, matematiği ve kimyayı severek öğrenmesi bununla beraber kullanması gerekmektedir. Aynı zamanda da kişilerin öğrendikleri bilgileri sektörde iyi bir şekilde yansıtması gerekmektedir. Kimya biyoloji mühendisliği okumak isteyen kişilerin soğukkanlı, disiplini, sorumluluk sahibi ve bilime ilgili kişiler olması gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Kimya biyoloji mühendisliği sonradan üretilen özellikle kimya mühendisliğine biyolojinin eklenmesiyle oluşan oldukça geniş bir bölümdür. Geniş bir iş çevresi olan bu iş dalının saniyede de büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bununla beraber bu bölümü okuyan kişiler gıda, ilaç, sağlık ve benzeri sektörlerde rahat bir şekilde iş bulabilirler.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya biyoloji mühendisliği mezunu olan kişiler organik ve inorganik maddeleri inceleyerek bilim hayatlarını sürdürebilirler. Bununla beraber birçok madde üzerinden çeşitli analiz, çalışma ve araştırma yapabilirler. Aynı zamanda da bu bölümü okuyan kişiler DNA ve RNA moleküllerinin incelemesinde bulunabilirler. Kimya biyoloji mühendisliği okuyan kişiler enerji, kütle, madde ve çeşitli birçok alanda çalışabilirler.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Kimya biyoloji mühendisliği dört yıllık bir lisans eğitimdir. Bu bölümde okuyan öğrencilerin mezun olabilmesi için 240 AKTS haklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda da üniversitenin istediği koşulları ve şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tüm maddeleri yerine getiren öğrenciler dört yılın sonunda kimya biyoloji mühendisi unvanı alabilirler.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Kimya biyoloji mühendisliği okumak isteyen kişilerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda ilgili olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okumak isteyen kişilerin kimyasal veya herhangi bir biyolojik maddeye alerjisinin bulunmaması gerekmektedir. Kimya biyoloji mühendisliği bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir;

Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir.

İletişim becerisinin yüksek, grup çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.

Bilime meraklı ve kimya ile ilgili olması gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Kimya biyoloji mühendisliği okumak isteyen kişiler Türkçe veya İngilizce tabanlı olan üniversite bölümlerini tercih edebilirler. Bununla beraber kişiler eğitim hayatları boyunca lisans dersleri arasında, mesleki İngilizce öğrenebilirler. Ancak bölümün dalı öğrencinin tercihine göre belli olmaktadır.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Kimya biyoloji mühendisliği bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Bununla beraber bu bölüme girecek olan kişiler MF1, MF2, MF3 ve MF4 konularında başarı göstermesi gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya biyoloji mühendisliği bölümü, sekiz dönemden oluşan bir lisans eğitim programıdır. Kişiler bütün eğitimleri boyunca matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri görecektir. Kimya biyoloji mühendisliği bölümünde bulunan dersler ise şu şekildedir;

İleri Kimya

Matematik

Biyoloji

Biyokimya

Mikrobiyoloji

Termodinamik

Kontrol ve Optimizasyon

Kütle Transferi

Enerji ve Çevre

Ürün Tasarımı

Bu derslerle beraber kişiler, aynı zamanda da belirli ek dersler alarak dört yıl boyunca eğitim görecektir. Derslerde belirli başarı gösteren öğrenciler, kimya biyoloji mühendisi unvanı alarak mezun olacaktır.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerede İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Kimya biyoloji mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler dilerlerse özel sektörde veya kamu kurumlarında rahat bir şekilde çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölümden mezun olan kişiler üretim departmanlarında, kalite kontrol departmanında veya satış bölümlerinde de rahat bir şekilde çalışabilirler. Bu bölümü okuyan kişiler dilerlerse akademisyen de olabilirler bununla beraber araştırma görevlisi veya eğitimci olarak iş hayatlarını sürdürebilirler.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya biyoloji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde, çeşitli alanlarda ve kamu kurumlarında rahat bir şekilde çalışabilirler. Kimya biyoloji mühendisliği çalışma alanları ise şu şekildedir;

Petrokimya

Gıda

Sağlık

Kimya

Kağıt

Tekstil

Malzeme

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Kimya biyoloji mühendisliği bölümüne girmek isteyen kişiler SAY puan sistemiyle üniversitelerin ilgili bölümlerine girebilirler. Kimya biyoloji mühendisliği bölümü olan üniversiteler Koç Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitedir.