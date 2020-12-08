Kimya - Biyoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya ve biyoloji bilimleri sürekli gelişen bilim dalları arasındadır. Bu sebeple kimya-biyoloji mühendisliği bölümü çok fazla ilgi gören geleceğin meslekleri arasındadır.

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü, kimya, biyoloji, matematik bilimlerini çok iyi bir şekilde kullanan kişilerin sektöre kazandırılması amacı ile kurulmuştur. Bu bireyler aldıkları eğitim doğrultusunda sektörde verimli bir şekilde çalışabilmektedir.

Bu bölümü tercih edecek olan kişilerin sorumluluk sahibi, disiplinli, kimya ve biyoloji derslerine ilgi duyan kişiler olması gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık olan lisans programıdır. Bölümü tercih eden öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yıl boyunca görecekleri 240 AKTS değerindeki derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler 8 yarı yıllık eğitim öğretim hayatları boyunca matematik, biyoloji ve kimya temelli pek çok ders almaktadırlar. Bu dersler şu şekilde sıralanabilir;

Enerji ve Çevre

İleri Kimya

Süreç ve Ürün Tasarımı

İleri Matematik

Kütle Transferi

İleri Biyoloji

Kontrol ve Optimizasyon

Biyokimya

Termodinamik

Endüstriyel Mikrobiyoloji

Bunun yanında dersler okullara göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrenciler 4 yıl boyunca gördükleri tüm derslerden başarılı olmaları durumunda Kimya Biyoloji Mühendisliği Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bireyler aktif iş yaşamları boyunca inorganik ve organik maddeleri inceler ve bunların analizlerinde etkin rol oynarlar. Canlı yapısının temel birimi olan DNA ve RNA moleküllerinin incelenmesini, analizini ve kütle enerji koruma hesaplamaları ile ilgilenirler. Genel olarak kimya biyoloji mühendisliği bölümü mezunlarının yaptığı işler şu şekilde sıralanabilir;

İnorganik ve organik maddelerin bileşimlerinin incelenmesi, analizlerinin yapılması, atom ve molekül ağırlıklarının hesaplanması, elektrik ve ısıtma gibi etkiler karşısında verdikleri tepkiler gibi pek çok konunun incelenmesini sağlarlar.

Moleküler ve hücre biyolojisi konusuna göre DNA ve RNA moleküllerinin incelenmesi, analizi, fiziksel yapısının incelenmesi konusunda görev alırlar.

Şekerler, aminoasit ve nükleotidler, protein, nükleik asit, yağ molekülleri, polisakkarit ve hücre zarlarının yapılarının incelenmesi ve analizinin yapılması

Enzimlerin incelenmesi, enzim kinetiği ile mekanizma ve metabolizma yapılarının incelenmesi

Kimyasal reaksiyonlar ile birlikte kinetik modeller göz önünde bulundurularak maddelerin özellikleri ile yapılarının incelenmesi

Kimyasal termodinamik ile birlikte denge unsurları da göz önünde bulundurularak maddelerin fiziksel ve kimyasal yapılarının incelenmesi

Laboratuvarlar da serbest ve iyonik radikallerin durumlarının incelenmesi

Kimyasal denge kanunları göz önünde bulundurularak gerçek ve ideal gazların, saf malzemeler ile birlikte basit karışımların dönüşümlerinin incelenmesi

Kimya ve biyoloji konuları ile alakalı olarak kütle ile enerji koruma hesaplarının doğru bir şekilde yapılması

Maddelerin kimyasal ve biyolojik süreçlerinin bilgisayar ortamında simülasyonlarının gerçeğe yakın bir şekilde hazırlanması

Hız ve dengeye dayalı olan arıtma metotlarının kimya ve biyoloji sistemlerinde doğru bir şekilde uygulanması

Kimya ve biyoloji sistemlerine uygun olarak çeşitli reaktör tasarımları yapmak ve bunları uygulamaya geçirmek

Optimizasyonlar ile birlikte analizlerin ekonomik bir şekilde yürütülmesinin sağlanması

Süreçlerin kimyasal ve biyolojik olarak modellemelerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi

Biyolojik ve kimyasal kontrol sistemlerinin düzgün çalışması amacı ile kontrollerinin yapılması

Kimyasal ve biyolojik pek çok deneysel aktivitelerin gerçekleştirilmesi

Endüstriyel problemler ile alakalı olarak ihtiyaca yönelik tasarımlar yapmak, takım arkadaşları ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Bölümden mezun olan kişiler özellikle özel sektörde üretim, kalite kontrol, pazarlama ya da satış gibi çeşitli bölümlerde kolaylıkla iş imkanı bulabilirler. Bunun dışında lisans programından sonra yüksek lisans yaparak ve bunu devam ettirerek akademik anlamda kariyer de elde edebilirler.

Kimya Biyoloji Mühendisliğinden mezun olan kişilerin çalışma aralığı oldukça geniştir. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, tekstil, kozmetik, malzeme, enerji, tarım gibi pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilirler. Bölüm geniş iş olanakları sebebi ile geleceğin mesleği olarak görülmektedir.