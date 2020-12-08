Kimya - Biyoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü her geçen gün gelişmekte ve ilerlemekte olan bir bölümdür. Bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler ise bu bölüm ile alakalı olarak bilgi almak istemektedir. Kimya-biyoloji mühendisliği nedir, mezunları ne iş yapar, bölümdeki dersler nelerdir ve iş imkanları nasıldır sorularının cevaplarını derledik.
Kimya ve biyoloji bilimleri sürekli gelişen bilim dalları arasındadır. Bu sebeple kimya-biyoloji mühendisliği bölümü çok fazla ilgi gören geleceğin meslekleri arasındadır.
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?
Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü, kimya, biyoloji, matematik bilimlerini çok iyi bir şekilde kullanan kişilerin sektöre kazandırılması amacı ile kurulmuştur. Bu bireyler aldıkları eğitim doğrultusunda sektörde verimli bir şekilde çalışabilmektedir.
Bu bölümü tercih edecek olan kişilerin sorumluluk sahibi, disiplinli, kimya ve biyoloji derslerine ilgi duyan kişiler olması gerekmektedir.
Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık olan lisans programıdır. Bölümü tercih eden öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yıl boyunca görecekleri 240 AKTS değerindeki derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.
Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler 8 yarı yıllık eğitim öğretim hayatları boyunca matematik, biyoloji ve kimya temelli pek çok ders almaktadırlar. Bu dersler şu şekilde sıralanabilir;
Enerji ve Çevre
İleri Kimya
Süreç ve Ürün Tasarımı
İleri Matematik
Kütle Transferi
İleri Biyoloji
Kontrol ve Optimizasyon
Biyokimya
Termodinamik
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Bunun yanında dersler okullara göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrenciler 4 yıl boyunca gördükleri tüm derslerden başarılı olmaları durumunda Kimya Biyoloji Mühendisliği Lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bireyler aktif iş yaşamları boyunca inorganik ve organik maddeleri inceler ve bunların analizlerinde etkin rol oynarlar. Canlı yapısının temel birimi olan DNA ve RNA moleküllerinin incelenmesini, analizini ve kütle enerji koruma hesaplamaları ile ilgilenirler. Genel olarak kimya biyoloji mühendisliği bölümü mezunlarının yaptığı işler şu şekilde sıralanabilir;
İnorganik ve organik maddelerin bileşimlerinin incelenmesi, analizlerinin yapılması, atom ve molekül ağırlıklarının hesaplanması, elektrik ve ısıtma gibi etkiler karşısında verdikleri tepkiler gibi pek çok konunun incelenmesini sağlarlar.
Moleküler ve hücre biyolojisi konusuna göre DNA ve RNA moleküllerinin incelenmesi, analizi, fiziksel yapısının incelenmesi konusunda görev alırlar.
Şekerler, aminoasit ve nükleotidler, protein, nükleik asit, yağ molekülleri, polisakkarit ve hücre zarlarının yapılarının incelenmesi ve analizinin yapılması
Enzimlerin incelenmesi, enzim kinetiği ile mekanizma ve metabolizma yapılarının incelenmesi
Kimyasal reaksiyonlar ile birlikte kinetik modeller göz önünde bulundurularak maddelerin özellikleri ile yapılarının incelenmesi
Kimyasal termodinamik ile birlikte denge unsurları da göz önünde bulundurularak maddelerin fiziksel ve kimyasal yapılarının incelenmesi
Laboratuvarlar da serbest ve iyonik radikallerin durumlarının incelenmesi
Kimyasal denge kanunları göz önünde bulundurularak gerçek ve ideal gazların, saf malzemeler ile birlikte basit karışımların dönüşümlerinin incelenmesi
Kimya ve biyoloji konuları ile alakalı olarak kütle ile enerji koruma hesaplarının doğru bir şekilde yapılması
Maddelerin kimyasal ve biyolojik süreçlerinin bilgisayar ortamında simülasyonlarının gerçeğe yakın bir şekilde hazırlanması
Hız ve dengeye dayalı olan arıtma metotlarının kimya ve biyoloji sistemlerinde doğru bir şekilde uygulanması
Kimya ve biyoloji sistemlerine uygun olarak çeşitli reaktör tasarımları yapmak ve bunları uygulamaya geçirmek
Optimizasyonlar ile birlikte analizlerin ekonomik bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
Süreçlerin kimyasal ve biyolojik olarak modellemelerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi
Biyolojik ve kimyasal kontrol sistemlerinin düzgün çalışması amacı ile kontrollerinin yapılması
Kimyasal ve biyolojik pek çok deneysel aktivitelerin gerçekleştirilmesi
Endüstriyel problemler ile alakalı olarak ihtiyaca yönelik tasarımlar yapmak, takım arkadaşları ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.
Kimya Biyoloji Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir?
Bölümden mezun olan kişiler özellikle özel sektörde üretim, kalite kontrol, pazarlama ya da satış gibi çeşitli bölümlerde kolaylıkla iş imkanı bulabilirler. Bunun dışında lisans programından sonra yüksek lisans yaparak ve bunu devam ettirerek akademik anlamda kariyer de elde edebilirler.
Kimya Biyoloji Mühendisliğinden mezun olan kişilerin çalışma aralığı oldukça geniştir. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, tekstil, kozmetik, malzeme, enerji, tarım gibi pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilirler. Bölüm geniş iş olanakları sebebi ile geleceğin mesleği olarak görülmektedir.
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