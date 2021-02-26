Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ah kelimesi tonlama farklarına göre anlamlar kazanmaktadır. Bundan dolayı ah sözcüğü hoşlanma, özlem, şaşma, beğenme, pişmanlık, acı gibi duyguları dile getirir.

Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz atasözünün anlamına bakıldığında güçlü bir insanın dine, kanuna veya vicdana aykırı olarak başak bir insanı uğrattığı kötü hal, acımasızlık, haksızlık ve cefa asla yanına kalmaz anlamına gelmektedir. Zalimler, eninde veya sonunda zulme uğramış olan kişilerin ahını, bedduasını alırlar ve sonrasında ise bu ah tutar.

Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz atasözünün örnek cümle içinde kullanımı ise şu şekilde olabilir; Önceki zamanlarda insanlara çok kötülük yapıyordu şimdi ise kötülük görüyor, boşuna dememişler kimsenin ahı kimsede kalmaz diye.