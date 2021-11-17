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Kimse kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kimsenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Kimse#Nedir
Kimse kelimesinin eş anlamlısı nedir Kimsenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Belki de en sık olarak kullanım durumumuzun söz konusu olduğu zamirlerden biri “kimse” zamiri olmaktadır. Bu kelimeyi günlük yaşam içerisinde pek çok defa duymak mümkün olmaktadır. Kimse kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kimsenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konu başlıklarını tüm merak edilen detayları ile birlikte derledik.

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Öz Türkçe bir kelime olma özelliğine sahip durumdaki "kimse" kelimesi belki de en fazla kullanılan zamirlerden biri olma niteliği barındırmaktadır. Tek kişiyi yahut hiç kişiyi belirtebilen "kimse" zamirinin en az 5 tane eş anlamlısı mevcuttur. Bu eş anlamlılar kimse kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Ancak bu sözcükleri kullanırken "kimse" zamirinin bir kişiye mi hiç kişiye mi değindiğine bakmamızın gerekliliği söz konusudur.

 Kimse Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Günlük hayatta çok sık olarak kullanım durumunun varlığı söz konusu olan "kimse" kelimesinin birden fazla sayıda eş anlamlısı bulunuyor. Bunları ise şu şekilde vermek mümkün olmaktadır:

 - Herhangi biri

 - Hiç kimse

 - Şahıs

 - Kişi

 - Zat

 Bu 5 sözcük cümle içerisinde kimse kelimesinin yerine kullanılabilir olmaktadır. Hiç kimse ile herhangi biri arasında anlam farkı söz konusu olduğundan dolayı cümlenin ne anlatmak istediğinin bilinmesi çok önemlidir.

 Örneğin: "Doğum günü partime kimse gelmedi." cümlesindeki kimse kelimesini herhangi biri ile değiştiremeyiz. "Mezuniyet partime hiç kimse gelmedi." olarak değiştirebiliriz. Bu detaya önem verilmesi önemlidir.

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 Kimsenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 - "Kimsenin girdisi çıktısı, alacak olduğu borcu ile uğraşmak istemiyorum."

 - "Kimse konuşmuyor, öylece herkes kafasını öne eğmiş duruyordu."

 Kimse kelimesinin eş anlamı ile cümle içerisinde kullanım örnekleri ise şu şekildedir

 - "Sen herhangi biri değilsin, benim annemsin."

 - "Trenden inen yabancıyı Ahmet dahil hiç kimse tanımadı."

 - "Evden çıkan bu kişiyi daha önce nerede gördüğümü düşündüm durdum".

 - "Şahıs o gece hastanede olduğunu ve dışarı çıkmadığını anlattı."

 - "Tanıdığım bir zat hiçbir meyveyi sevmezdi."

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#TDK#Kimse#Nedir

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