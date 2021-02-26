Kimse Ayranım Ekşi Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atalarımız deneyimlerinden yola çıkarak birden çok özlü sözler etmişlerdir. Bu sözlerin her birinin anlamı ve vermiş olduğu bir ders vardır.

Kimse Ayranım Ekşi Demez Atasözünün Anlamı (TDK)

Çoğu insan satacağı malı övmektedir. Kendi tutumunu ve tuttuğu kişileri mutlaka savunan, toz kondurmayan kişiler için kullanılır. Herkes kendisinin sattığı malı, kendi yaptığı işini, tutumlarını ya da davranışlarını över. Bu atasözünde bahsedilen kişiler kendilerine yönelik yapılan eleştirilere aldırmaz, kusurlarını kabul etmez ve övmeye devam ederler. Başkalarının eleştirileri bu kişilerin tutumuna ya da tuttuğu kimselere kesinlikle toz kondurmaz.

Kimse Ayranım Ekşi Demez Atasözünün Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Yaptığı işin bazı kusurları olmasına rağmen bunları kesinlikle kabul etmeyerek övmeye devam ettiğinde aklımdan kimse ayranım ekşi demez atasözü geçiyordu.

Ürün kusurlu olduğu halde satıcı bunu kabul etmeyerek kimse ayranım ekşi demez atasözünün boşuna söylenmemiş olduğunu bana bir kere daha kanıtladı.