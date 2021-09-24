Kim bilir nasıl yazılır? TDK'ya göre Kim bilir kelimesinin doğru yazımı

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Kim bilir kelimesi soru kalıbında olsa da yöneltilen sorulara cevap olarak da kullanılabilir. Örneğin: ''O nerede?'' - ''Kim bilir?''

Kim Bilir Nasıl Yazılır?

Hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılan kim bilir kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

KİM BİLİR

TDK'ya Göre Kim Bilir Kelimesinin Doğru Yazımı

Kim bilir kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kim bilir sözcüğünün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Kim bilir - Doğru

Kimbilir - Yanlış

Örnek Cümle:

''Kim bilir şimdi nerelerdesin?''