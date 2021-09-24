Kim bilir nasıl yazılır? TDK'ya göre Kim bilir kelimesinin doğru yazımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir kentte alarm 8 köyde mavi dil kâbusuBir kentte alarm! 8 köyde 'mavi dil' kâbusu#Edirne
Ortamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyumOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?#Koronavirüs
Süper Ligde Belözoğlu sürprizi İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...Süper Lig'de Belözoğlu sürprizi! İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...#Emre Belözoğlu
Türkiye ikinci ülke oldu Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneğiTürkiye ikinci ülke oldu! 'Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneği'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alevi öğrencilere sorgu iddiası Ömer Çelik ve Bakanlıktan açıklama geldiAlevi öğrencilere sorgu iddiası! Ömer Çelik ve Bakanlık'tan açıklama geldi#AK Parti
İzmir açıklarında yakalandı Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldularİzmir açıklarında yakalandı! Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular#İzmir
Kimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı Bu tamamen çılgınlıkKimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı! 'Bu tamamen çılgınlık'#Avustralya
Rusyayı sarsan olay Çok acı görüntüler...Rusya'yı sarsan olay! Çok acı görüntüler... #Rusya
Avrupanın göbeğinde kriz En kötüsüne hazır olun dedilerAvrupa'nın göbeğinde kriz! 'En kötüsüne hazır olun' dediler!#İngiltere
Çinden yeni hamle Resmen savaş açtı... Büyük düşüşÇin'den yeni hamle! Resmen savaş açtı... Büyük düşüş#Kripto Para Madenciliği
Akılalmaz dolandırıcılık ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’Akılalmaz dolandırıcılık! ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’#Bolu
Emre Demirin film gibi hikayesi Her şey bir video ile başladı...Emre Demir'in film gibi hikayesi! Her şey bir video ile başladı...#Emre Demir
Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...'Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...' #Ünlüler
Kuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdiKuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi#Katie Price
Dikkat, tehlike büyük Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...Dikkat, tehlike büyük! Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...#Zararlı Plastikler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kim bilir nasıl yazılır? TDK'ya göre Kim bilir kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#TDK#Kimbilir Yazılışı
Kim bilir nasıl yazılır TDKya göre Kim bilir kelimesinin doğru yazımı

Bilgi sahibi olunmayan konularda sorulan sorulara cevaben kim bilir denir. Bunun yanı sıra üzerinden zaman geçmiş, hiç kimsenin tam olarak emin olmadığı ya da hatırlamadığı konular için de aynı kelime kullanılır. Kalıplaşmış ifadelerden biri olan ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan kim bilir kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kim bilir nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Haberin Devamı

Kim bilir kelimesi soru kalıbında olsa da yöneltilen sorulara cevap olarak da kullanılabilir. Örneğin: ''O nerede?'' - ''Kim bilir?''

Kim Bilir Nasıl Yazılır?

Hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılan kim bilir kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

KİM BİLİR

TDK'ya Göre Kim Bilir Kelimesinin Doğru Yazımı

Kim bilir kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kim bilir sözcüğünün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Kim bilir - Doğru

Kimbilir - Yanlış

Örnek Cümle:

''Kim bilir şimdi nerelerdesin?''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#TDK#Kimbilir Yazılışı