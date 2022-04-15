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Kıllet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kıllet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kıllet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Kıllet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçede yer alan ancak pek bilinmeyen kelimelerden biri olarak kıllet sözü öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı anlamları üzerinden ele alınan bir kelime olduğunu ifade etmek gerekir. Peki kıllet ne demek, ne anlama gelir? Kıllet kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilenler.

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Yabancı kökenli bir kelime olarak öne çıkan kıllet sözcüğü, aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak bulunur. Ancak günlük hayatta pek kullanılan bir kelime olmadığını ifade etmek gerekir. Yine de değişik yazılı eserler ve kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. 

 Kıllet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Taşımış olduğu değişik anlamları üzerinden kıllet sözcüğü Türkçe karşılığı ile öne çıkar. 

 - Azlık, kıtlık ya da yokluk

 - Kareli ya da yuvarlak köşe yastığı 

 Farklı alanlara bağlı olarak yukarıdaki anlamları ile beraber kullanıldığını ifade etmek gerekir. Özellikle ilk anlamı üzerinden daha fazla öne çıkan bir sözcüktür. 

 Kıllet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kıllet kelimesi, ‘Azlık, kıtlık veya yokluk’ anlamı kapsamında değerlendirilir. Bu anlamının dışında alternatif olarak farklı yerlerde, kareli veya yuvarlak köşe yastığı biçiminde de ele alınır. Ancak köken olarak ilk anlamı ile beraber daha çok öne çıktığını söylemek gerekir. Bu yönüyle tek başına veya cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir. Herhangi bir durum ya da olaya üzerinden, yaşanabilecek azlığı, kıtlık ya da yokluğu temsil eder.

 

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