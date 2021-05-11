Kilis'in alan kodu kaçtır? Kilis telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle doğal güzellikleri ve harika manzarası ile beraber, bol oksijen üzerinden Kilis önemli bir şehirdir. Bu sebepten dolayı pek çok komple şehir üzerinden sürekli olarak Kilis şehrine ziyaret gerçekleşir. Ayrıca tarım ve hayvancılık üzerine gelişmiş bir şehir olması ile beraber, pek çok yöresel yemek olduğunu söylemek mümkün.

Kilis'in Alan Kodu Kaçtır?

Kilis'in alan kodu 0 348’dir. Bütün farklı sabit hatlara ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak amaçlı 348 alan kodunu kullanmanız yeterlidir. Türkiye'de yer alan bütün şehirler için sabit olarak verilmiş olan alan kodu ile beraber, Kilis için ise 348 atanmış durumda. Özellikle zengin mutfağı ile bir adım öne çıkan ve hem et hem de sebze yemekleri üzerinden, Kilis bu konuda en önemli şehirlerden biridir.

Her geçen gün sanayileşme noktasında da büyümeye devam eden şehir için, 348 alan kodu üzerinden sabit hatlara ulaşım imkanı elde edebilirsiniz. Bu konuda kurumsal veya bireysel açıdan herhangi bir yere ulaşım için, 348 alan kodu ile beraber sabit numaraları tuşlamanız yeterlidir. Böylece Kilis şehrinin ilçe ve merkezleri üzerinden iletişim sağlamanız mümkün.