Kilis plaka kodu kaçtır? Kilis ve ilçelerinin plaka harfleri

Kilis Gaziantep ilimizin bir ilçesi iken 06 Haziran 1995 tarihinde yayımlanan bir kanun hükmünde kararname ile il statüsüne kavuşmuştur. İl olduktan sonra da plaka kodu almıştır.

Kilis Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizdeki tüm illerin iki rakamlı bir plaka kodu vardır. Kilis'in plaka kodu da 79 dur. Şehrin sonradan il olması nedeniyle plakası farklı bir sistemle verilmiştir.

Ülkemizde ilk plaka kodlarının verildiği tarih 27 Eylül 1962'dir. Bu tarihte bir yönetmelik yayımlanmış ve bu yönetmelikte mevcut illerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre 01'den 67'ye kadar plaka kodları belirlenmiştir. Alfabetik sırada ilk sırada olan Adana 01 kodunu, son sırada olan Zonguldak ise 67 kodunu almıştır.

Zaman içinde isim değişikline gidilen Kahramanmaraş ve İçel gibi illerin kodları değiştirilmemiştir. İlerleyen yıllarda Kilis gibi sonradan il olan ilçelere de plaka kodu verilmiş ama artık alfabetik sıralama gözetilmemiştir. İl oluş sırasına göre plaka kodları verilmiştir. Bu sıralamada Kilis'e düşen plaka kodu da 79 olmuştur.

Kilis merkez ve ilçelerinde en çok görülen plaka kodu 79'dur. İl Trafik Müdürlüğüne kayıtlı kamyon, kamyonet, taksi, araba, motosiklet gibi tüm motorlu taşıtların plakaları 79 ile başlar.

Kilis ve İlçelerinin Plaka Harfleri

İller gibi ilçelerin de plaka kodları vardır. Ancak ilçelere verilen kodlar rakamlarla değil, harflerle ifade edilir. Plakalarda il trafik kodundan sonra yer alan harfler ilçeleri temsil eder. Bu kodlar büyük harflerle yazılır. Bir ilin içinde görülen plakalardan motorlu taşıtların hangi ilçeye kayıtlı olduğu anlaşılabilir.

An itibariyle Kilis'in ilçelerine harf kodları verilmemiştir. Kilis il merkezine atanan kodlar şunlardır:

*79 AC 001 – 79 AZ 999 aralığındaki plakalar,

*79 M 0001 – 79 M 9999 aralığındaki plakalar,

*79 T 0001 – 79 T 9999 aralığındaki plakalar