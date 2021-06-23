Kilis lise taban puanları 2021! Kilis LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kilis'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kilis'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,7054 6,42 0,68 KİLİS / MERKEZ / Kilis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 360,6116 16,66 6,47 KİLİS / MERKEZ / Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 333,8012 24,64 10,97 KİLİS / MERKEZ / Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 300,0451 37,15 17,72 KİLİS / MERKEZ / Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 278,7631 46,96 13,53