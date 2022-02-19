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Kilis hangi bölgede, haritada nerede? Kilis ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Kilis Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İklimi
Kilis hangi bölgede, haritada nerede Kilis ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Kilis, Türkiye'nin Güneydoğu illerinden biri olarak bilinir. Suriye sınırında bulunan bir ildir ve pek çok ilçesi bulunmaktadır. Tarihi güzellikleri ve doğal olan yapıları ile turistik özellikler de içeren Kilis ili, akla pek çok sorunun gelmesine sebep olan bir ildir. Kilis hangi bölgede yer alır? Kilis ilinin nüfusu, iklimi ve haritası nasıldır? Kilis'in ilçeleri nelerdir gibi sorular her zaman merak konusu olmuştur. Kilis hakkında tüm detayları sizler için derledik.

 

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Kilis ili, plaka kodu 79 olan ve bölgesel açıdan bakıldığı zaman önemli iller arasında yer almaktadır. Türkiye'nin bölge olarak Güneydoğu Bölgesi'nde bulunmakta ve pek çok ile sınırı bulunmaktadır.

Kilis Hangi Bölgede Yer Alır?

Kilis, Türkiye'de bulunan bir ildir. Güneydoğu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Çevre illeri ve komşu olduğu iller bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Kilis iline bağlı olan ilçeler de bulunmaktadır. Kilis'in merkezi haricinde bulunan diğer ilçeleri de vardır. Mesafe olarak hepsi birbirinden farklıdır. Kültürel açıdan turistik özelliklere sahip olmuş olan bir ildir.

Kilis Haritada Nerede Yer Almaktadır?

Kilis haritada Suriye'ye sınırı olan bir il olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra çevre iller bulunmaktadır. Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adana gibi iller Kilis'e yakın olan ve çevre il olarak adlandırılabilecek iller olarak sıralanabilir. İklim özellikleri açısından bu iller birbirine benzerlik gösterse de hepsinin özellikleri ve sahip olduğu değerler birbirinden farklıdır. Kilis, doğal güzelliği ile ve tarihi yapıları ile birlikte değer kazanmış bir il olarak tanımlanmaktadır.

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Kilis İlçeleri Hakkında Bilgi

Her ilin olduğu gibi Kilis'in de bağlı olduğu ilçeler vardır. Kilis'in Merkez ilçe haricinde toplamda 3 adet ilçesi bulunmaktadır. Çok fazla nüfusa sahip olmamakla birlikte yoğunluğu da buna bağlı olarak az olan bir şehir olarak bilinir. Kilis iline ait olan ve bağlı olan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Polateli,
  2. Musabeyli,
  3. Elbeyli olarak sıralanabilir. Bu ilçelerin Merkez ilçeye olan uzaklıkları hemen hemen birbiri ile aynıdır. En uzak konumda olan Elbeyli'dir ancak aralarında öyle büyük bir konum farkı yer almamaktadır.

Kilis'in Nüfusu Hakkında Bilgi

Kilis 1900 yıllarında çok az nüfusa sahip olan bir il olarak bilinmektedir. Bu nüfus zamanla artış göstermiş ve faaliyetlerin de artması ile birlikte Kilis'e yönelmeler başlamıştır. En son 2015 yılında yapılmış olan nüfus kayıt sistemi ile birlikte sonuçlanan verilere göre Kilis ilinin nüfusu toplamda 130.655 olarak işlenmiştir. Bu nüfusun yarısına yakın olan kısmı 25 yaş altını kapsamaktadır. %42'lik kısmı da 25 ila 65 yaş arasını kapsamıştır. Diğer kalan oranlar ise yaşlı kesimi yani 65 yaş üstünü kapsamaktadır. Bu verilere bakıldığı zaman çalışan kesimin yani aktif olan oranının oldukça fazla olduğu görülmektedir.

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Kilis İlinin İklimi Hakkında Bilgi

Kilis genel olarak karakteri ile ilgili olarak Akdeniz iklimi içerisinde yer almaktadır. Akdeniz iklimine göre yaz ayları çoğunlukla tropikal geçmekte kış aylarında ise kutupsal olan hava kütlesi gibi birbirinden farklı özellikte olan hava kütlesinin esiri olmaktadır. Akdeniz ikliminin olması ve karasal ikliminin de kesiştiği yerde yer alan Kilis ilinde, söz konusu olan iklim türlerinin özellikleri kendini göstermektedir. Sıcak kuru ve serin nemli havaya sahip olabilen bir il olan Kilis, farklı özellikler barındırır. Kilis ilinde en sıcak ile en soğuk ayların ortalama arasındaki farkın 32,6 derece olduğu görülmüştür. Akdeniz bitki örtüsü olan maki özellikleri Kilis ilinde görülmektedir.

 

 

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