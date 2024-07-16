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Kılavuz yayımlandı... YKS tercihleri 25 Temmuz’da başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#YKS#ÖSYM#Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
Kılavuz yayımlandı... YKS tercihleri 25 Temmuz’da başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 17:57

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayımladı. Buna göre; tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

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Kılavuza göre; programlara kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos arasında alınacak.

TERCİH HEYECANI BAŞLIYOR
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak” dedi.

2024 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

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#YKS#ÖSYM#Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

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