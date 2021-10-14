Kılavuz ne demek, ne anlama geliyor? Kılavuz kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kılavuz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Öncü
2- Rehber
3- Bayraktar
4- Lider
5- Aracı
6- Kösem
7- Mihmandar
8- Akıl Hocası
9- Usta
10- Pişdar
Kılavuz Ne Demek?
Hem gerçek hem de terim anlamında kullanılan kılavuz, rehberlik eden, yol yordam gösteren kişi demektir.
Kılavuz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Kılavuz kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Yol gösteren kişi ya da nesne (harita, pusula gibi)
İkinci Anlamı: Aracı, bohçacı kadın
Kılavuz Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Oraları bilmediğin için sakın kılavuzdan fazla uzaklaşma.''
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