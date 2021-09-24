Kılavuz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kılavuz kelimesinin doğru yazımı

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Taşımış olduğu anlamı ile beraber Türkçe üzerinde kılavuz kelimesi yaygın olarak kullanılır. Ancak aynı zamanda bu kelime için sesli harf üzerinden bazı yazım hataları ortaya çıkar.

Kılavuz Nasıl Yazılır?

Bu kelimelerin doğru yazımı, ‘Kılavuz’ şekilde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Özellikle kelimenin ikinci harfi olan, ‘ı’ harfine dikkat edilmeli ve mutlaka eklenmelidir. Herhangi bir yer ya da bölge adına yol gösteren kişi veya kitap ve benzeri araç kılavuz olarak bilinir.

TDK'ya Göre Kılavuz Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelime için doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde öne çıkabilir;

Kılavuz (Doğru)

Klavuz (Yanlış)

Genelde özellikle ikinci kelimede olduğu gibi çok sık hata yapılan sözcükler içerisinde yer alıyor. Bu hatayı yapmamak için mutlaka sesli harflere dikkat etmek suretiyle, amaca uygun olarak doğru yazın üzerinden kullanılmalıdır.