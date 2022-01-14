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Kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Kılavuz Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Kılavuz nasıl yazılır Kılavuz kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dil, insanların birbiri ile anlaşmasını sağlayan en önemli araçtır. Her ülkenin ise konuştuğu bir dil vardır. Dili doğru öğrenmek ve kullanmak için dil bilgisi eğitimi ile desteklenmelidir. Yanlış kullanımı yaygın olan kelimelerden biri de kılavuz sözcüğüdür. Peki, kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Kılavuz sözcüğü aynı zamanda eş anlamı sözcüklerden biridir. Kılavuz kelimesi yerine eş anlamlısı olan rehber kelimesi de kullanılabilir. Aynı zamanda yazım şekli olarak sıkça hataya düşülen kelimeler listesindedir. Karşımıza soru olarak da çıkabilen bu sözcüğün nasıl yazıldığını bilmek günlük yaşamda artı sağlayacaktır.

Kılavuz Nasıl Yazılır?

Kılavuz sözcüğü yazımı en sık karıştırılan kelimelerden biridir. Bunun nedeni ile klavuz olarak yazımınında benimsenmesidir. Eski Türkçe de kulabuz olarak karşımıza çıkar. Ancak zamanda kılavuz olarak kullanılmıştır. İlk kez Divan-ı Lugat-it Türk'de yer alan bu kelime günümüzde kılavuz şeklinde yazılır. Kelimenin doğru yazım şeklide kılavuz olanıdır.

Kılavuz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde kullanılan sözcüklerin yazımı ve dil bilgisi gibi konular Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden bir sözcüğün nasıl yazıldığını öğrenmek için bakılabilecek en doğru kaynak yine Türk Dil Kurumu'dur. Kılavuz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı ise kılavuz şeklinde olandır. Yani klavuz olarak yazmak yanlış bir tutumdur. Doğru yazımı okunduğu gibi olan kılavuz olarak yazılması ve telaffuz edilmesidir.

 

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#Kılavuz Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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