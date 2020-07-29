Kıbrıs üniversitesini Türkiye'den adaylar da tercih edebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Rauf Denktaş Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay alarak 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nda yer aldı. Lefkoşa'da bulunan üniversite bu yıl 2020 YKS Kılavuzu aracılığıyla Türkiye'den adayları da kabul edecek. Kılavauzda öğrenci alacak programlar arasında İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bulunuyor. İsmini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Rauf Raif Denktaş’tan alan üniversitede toplam fakülte sayısı beş. Üniversitenin eğitim dili ise Türkçe ve İngilizce. 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rauf Denktaş Üniversitesi ile birlikte 16 yükseköğretim kurumu yer alıyor.