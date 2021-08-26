Kıble Yönü Nasıl Bulunur? Evde Namaz İçin Kıble Nasıl Bulunur? En İyi Kıble Uygulamaları..

Kıble yönü bulmak için geçmişten günümüze birçok yöntem belirlenmiştir. Bazı yöntemlerin bilimsel gerçekliği olmadığı için kabul edilmemesini yanında tamamen kıble saatine dayalı olarak da kıble yönünü bulmak mümkün olmaktadır. Kıble yönünün net olarak belirlenmesi ve şüphe oluşturmaması gerekmektedir. Kıble yönü İslamiyet’i benimsemiş bölgelerde veya dünyanın her yerinde kolaylıkla belirlenebilmektedir. Kabe'i Muazzama kıble noktasıdır.

Kıble Yönü Nasıl Bulunur? ​​​​​​

Namaz ibadeti için gerekli olan kıble yönünü belirlemek evde veya işyerinde namazı eda etmek için çok önemli olmaktadır. Kıble yönünün bulunması için birkaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en kolay olan yöntem pusula yardımıyla kıble yönünü belirlemek olmaktadır. Diğer bir yöntem ise kıble saatinin takip edilerek kıble yönünü belirlemektir. Kıble saati özellikle bazı takvimlerden yer alan bir saattir. Yılın belirli zamanlarında dünyadaki güneş kıble yönüne döner ve bu şekilde kıble yönü tayin edilir. Diğer bir yöntem ise internetten uygulama indirerek kıble yönünü belirlemektir.

Kıble yönü güneyde olduğu için başka yerlerde ve özellikle dağ veya kırlarda kıbleyi belirlemek için önce güneye dönmek ve doğu ile arasında 23 derecelik bir açı belirlenerek kıble yönü bulabilmek mümkün olabilmektedir.

Kıble yönünün belirlenebilmesi için bir yerde bulunan cami ve minarelerin yönü veya müslüman mezarlıklarının yönü takip edilebilmektedir. Kıble yönü kesin belirlemek için ise pusula ve uygulama kullanmak gerekmektedir.

Evde Namaz İçin Kıble Nasıl Bulunur?

Evde namaz kılmak için kıble yönü belirlenmemişse en kolay olarak pusula ile kıble yönünü bulmak olmaktadır. Türkiye’de kıble güney ile güneydoğu yönlerinde güneyden doğuya doğru 23 derecelik bir açıda bulunmaktadır.

Camiler içindeki mihrap ve minareler kıbleyi göstermektedir. Cami kapıları da genellikle kıble yönüne bakmaktadır.

Evde pusula bulunmuyor ise internet ile uygulama indirerek kıble yönü tayin edilmektedir. Eski dönemlerde kıble belirlemek için tesbih kullanılmakta ve tesbih imame tarafından tutulup serbest bırakıldığında hangi yöne doğru sallanırsa güneyi göstermekle o yön kıble olarak bilinmektedir. Günümüzde yapılan birçok bilimsel araştırma ve kolaylık sayesinde geçmişte yapılan kıble tayinlerine gere olmadan kıble yönü bulmak mümkündür.

Evde namaz için kıble belirlemekte internet uygulamaları büyük kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanında kıble saatinin de bilinmesi güneşin kıble yönünü bilerek kıbleyi belirlemek için diğer bir yöntem olmaktadır.

En İyi Kıble Uygulamaları

Evde veya işyerinde kıble yönünü belirlemek için en kolay ve günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de internet üzerinden yapılan uygulamalardır. İnternette kıble yönünü belirleyen uygulamaları telefona indirerek kısa zamanda ve kolaylıkla bulunulan yerin kıble yönü belirlenebilmektedir. Kıble bulucu App gibi uygulamaları telefona indirerek kıbleyi bulmak mümkündür. Kıble uygulamaları indirirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ise internetsiz ortamlarda da kullanılabilir uygulamaları tercih etmek olmaktadır.

İnternetsiz durumlarda da ev ortamından ayı olarak kıble yönünü belirlemek için uygulama kullanmak daha farklı alanlarda kıbleyi kolaylıkla bulmaya yardımcı olmaktadır.

En iyi kıble uygulamaları arasında şunlar bulunmaktadır. Muslim Pocket, Muslim Asistant, kıbleyi bul, yüzde yüz kıble bul, kıble yönü bulma, kıble pusulası gibi birçok uygulama bulunmaktadır.