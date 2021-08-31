Kia Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Kia Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Kia dünyanın en büyük otomobil firmalarından bir tanesidir. Otomobil, Kamyonet ve Otobüs üretimi yapan bir firmadır.

Kia Hangi Ülkenin Markası?

Kia Asya ülkelerinden olan Güney Kore'ye ait olan bir markadır. Güney Kore'nin başkenti Seul'da merkezi bulunmaktadır.

Kia Nerede Üretiliyor?

Kia otomobil markası dünya çapında hizmet vermekte olup Güney Kore'de üretilmektedir.

Kia Ne Zaman Kuruldu?

Kia 11 Aralık 1944 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'da kurulmuştur.

Kia'nın Sahibi Kim?

Kia Hyundai ve Daimler Chrysler firmaları tarafından ortak olarak satın alınmıştır.

Kia'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Güney Kore'de 1944 yılında kurulan Kia ilk kez üretildiğinde bir bisiklet ve otomobil üreticisi olarak üretilmişti. Daha sonra bu firma 1998 yılında yine Asya'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Hyundai Chrysler tarafından satın alınmıştır. Kısa süre içerisinde şirket hisseleri büyük değerlere ulaştı. Daha sonra hizmet bölgesi olarak dünya çapında hizmet vermeye başladı. Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olmak için hedef belirledi. Pek çok sponsorluk anlaşması da imzaladı.