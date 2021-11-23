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Ki eki nedir, nasıl yazılır ve kullanılır? Ki eki görevleri ve örnekleri ile konu anlatımı

#Ki Eki Nedir Nasıl Yazılır Ve Kullanılır?#Örnekler#Görevleri
Ki eki nedir, nasıl yazılır ve kullanılır Ki eki görevleri ve örnekleri ile konu anlatımı

Dil bilgisi kurallarına göre yazımı en fazla karıştırılan eklerden birisi de ki eki olarak ifade edilebilir. Ki eki nedir, nasıl yazılır ve kullanılır? Ki eki görevleri ve örnekleri ile konu anlatımı nasıl olmalıdır? Ki eki ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

 

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Ki eki ve ki bağlacının yazımı sürekli olarak karıştırılmaktadır. Ek olan ki, kelimeye birleşik olarak yazılırken bağlaç olan ki ise kelimeden ayrı olarak yazılır. Konuşma esnasında bir farklılık oluşmasa bile yazılış esnasında ki eki ve ki bağlacının karıştırılmaması gerekmektedir. En önemli nokta ise bağlaç olan ki ve ek olan ki arasındaki ayrımın ne şekilde yapılacağı olarak ifade edilebilir.

Ki Eki Nedir, Nasıl Yazılır ve Kullanılır?

Cümlede ki eki ilgi eki olarak bilinmektedir. -ki eki kelimeye birleşik bir şekilde yazılmalıdır. -ki eki eklendiği sözcüğe bağlı olma manasını taşımaktadır. Yazımı karıştırılabilen -ki eki bazı durumlarda ayrı yazılarak bir yazım yanlışına yol açabilmektedir. Evdeki kedileri almaya geldi. Cümlesinde bulunan -ki ekinin kelimeye birleşik olarak yazılması gerekmektedir. Türkçe de iki farklı ek bulunmaktadır. Yapım ekleri ve çekim ekleri Türkçe de bulunan ekler olarak bilinmektedir. Bir kelimeye eklenecek olan -ki ekinin sonuna eklenecek olan -ler -lar ekiyle bağlaç mı yoksa ek mi olduğunu anlamak mümkün olmaktadır.

-ki den sonra kelimeye getirilen -ler -lar ekine bağlı olarak cümlenin anlamında bir bozulma meydana gelmezse kullanılan -ki ek olan -ki olarak anlaşılabilir. Ancak -ki den sonra eklenen -ler -lar eki cümlenin anlamında bozulmaya sebep olursa -ki bağlaç demektir. Cümlelerde -ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır diye çelişkiye düşülen noktalarda bu yöntemi uygulamak büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

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Ki Eki Görevleri ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Ki eklerinin cümlede farklı anlamlara gelecek şekillerde kullanıldığını söylemek mümkündür. Ki ekleri sıfat yapan, bağlaç olan ve zamir olan ki eki olarak üç ayrı görevde kullanılabilir. Sıfat yapan ki eki cümleye bitişik olarak yazılmaktadır. Sıfat yapan ki cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bir bozulma meydana gelir. Zamir olarak kullanılan ki eki ise isim yerine kullanılmaktadır. Zamir olan ki eki cümleden çıkarıldığı zaman ise cümlenin anlamında bir bozulma olur. Bağlaç olan ki ise kelimeden ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Cümleden çıkarıldığı zaman ise cümlenin anlamında hiç bir şekilde değişiklik veya bozulma oluşmaz.

Ki ekinin bağlaç olmasına rağmen istisnai bir şekilde bazı bağlaç olan -ki eklerinin birleşik yazıldığını söylemek mümkündür. Bu bağlaçların ezberlenmesi karışıklığı önlemek için tavsiye edilmektedir. Sanki, Oysaki, Mademki, Belki, Halbuki, Çünkü, Eğerki, Meğerki kelimeleri bağlaç olmalarına rağmen ki eki birleşik olarak yazılmaktadır.

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Ki Eki Hakkında Bilgiler

Ki eki her zaman kelimeye birleşik olarak yazılmaktadır. Ki ekinin kelimeye kattığı anlam ise cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Yazımı en fazla karıştırılan -ki eki ve -ki bağlacının ayırt edilebilmesi için bir takım tekniklerin mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Ki yazarken ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğini anlamanın en kolay yolu ise -ki ekinden sonra cümleye getirilecek olan -ler -lar ekinin anlamı bozup bozmadığını kontrol etmek olmalıdır. Oluşan yeni kelimenin anlamının bozulmaması durumunda -ki ektir. Birleşik olarak yazılması gerekir. Ancak -ki ye getirilen -ler ekinin anlamını bozması durumunda ise kelimeden ayrı olarak yazılması gerekmektedir. Ek olan -ki her zaman kelimeye birleşik olarak yazılmalıdır. Ayrı yazılması durumunda ise yazım yanlışına yol açacaktır.

 

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