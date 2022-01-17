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Ki bağlacı nedir ve nasıl yazılır? Ki bağlacı örnekleri ile konu anlatımı

#Araştırma#Ki Bağlacı Nedir#Ki Bağlacı
Ki bağlacı nedir ve nasıl yazılır Ki bağlacı örnekleri ile konu anlatımı

Dil bilgisi kurallarına göre bağlaçların dilimizde kullanımının oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. En fazla kullanılmakta olan bağlaçlardan birisi de ki bağlacı olarak ifade edilebilir. Ki bağlacı nedir ve nasıl yazılır? Ki bağlacı örnekleri ile konu anlatımı ne şekilde olmalıdır? Ki bağlacı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

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Ki bağlacının cümlelerde oldukça fazla kullanıldığı bilinmektedir. Ki bağlacının yazılışının sıklıkla ki ekinin yazılışı ile karıştırıldığı da söylenebilir. Ki bağlacının yazılışının ise ayrı bir şekilde olması gerektiğini söylemek mümkündür. Bazı kelimelerden sonra ki bağlacının geldiği görülmektedir. Ki bağlacı kendilerinden önce gelen kelimeden ayrı bir şekilde yazılmalıdır.

 Ki Bağlacı Nedir ve Nasıl Yazılır?

 Ki bağlacı, Türkçe de oldukça fazla kullanılan bağlaçlardan birisi olarak bilinmektedir. Bazı cümlelerin mantıklı olması için ki bağlacının cümlede mutlaka bulunması gerekmektedir. Ki bağlacının ve ki ekinin cümlelerde kullanım şekilleri ve yazılışları farklıdır. Cümlede yer alan ki bağlacını ayırt etmek için ‘ki’ ekinden sonra, ‘ler’ eki getirilmesi gerekmektedir. Cümlede -ler ekinin getirilmesi anlamı bozmadığı zamanlarda zamir olduğunu ve birleşik bir şekilde yazılması gerektiğini söylemek mümkündür.

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 Bağlaçların cümledeki görevi, anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlamak olarak ifade edilebilir. Dil bilgisi kurallarına göre sıklıkla kullanılmakta olan farklı bağlaçların bulunduğunu söylemek mümkündür. Bir cümlede bulunan ki ekinin bağlaç olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise cümlede yer alan ki bağlacının cümleden çıkarılması durumunda anlamın bozulup bozulmayacağını kontrol etmek olmalıdır. Ki bağlacının doğru yazılışı ise kendisinden önce gelen kelimeden ayrı olarak yazılması şeklinde ifade edilebilir.

 Ki bağlacı cümlelerin birbirlerine bağlanmaları için kullanılmaktadır. En fazla kullanılan bağlaçlardan birisi olarak ifade edilebilir. Diğer tüm bağlaçlar da olduğu gibi ki bağlacının da tek başına kullanıldığında bir anlamının olmadığını söylemek mümkündür. Cümlelerde kullanıldıklarında ise bir anlam kazandıklarını söylemek mümkündür. Bağlaçların cümleden çıkarılmaları durumunda ise anlamda bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece cümlenin anlamında bir daralma meydana gelebilir.

 Ki Bağlacı Örnekleri ile Konu Anlatımı

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 Bağlaçların cümlelerde oldukça fazla kullanıldığını söylemek mümkündür. Eş görevli sözcüklerin ve söz gruplarının birbirinden ayrılması için bağlaçlar kullanılmaktadır. Bazı durumlarda bağlaç olmasına rağmen ki ekinin birleşik yazıldığı da görülmektedir. Böyle durumlar genel olarak kalıplaşmış kelimelerde görülen bir durumdur. Çünkü kelimesinin asıl yazılışının çünki olduğunu söylemek mümkündür. Ancak çünkü kelimesi artık kalıplaşmış bir kelime olduğu için ki bağlacının bitişik olarak yazıldığı görülmektedir.

Duydum ki en sevdiğin yemeklerden birisini yapmış.

Baktım ki çoktan gitmişsin.

Biraz geç oldu ama anlıyorum ki hala bizimle kalmak istiyor.

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Ben ki tüm sınavları geçtim şimdi de kazanırım.

Olanlardan sonra bakıyorum ki hala akıllanmamışsın.

Yaşananların ardından sanıyorum ki bizi aramazlar.

Bazı belirli sözcüklerde ise ki ekinin bağlaç olmasına rağmen bitişik olarak yazıldığı bilinmektedir. Bağlaç olan -ki eki belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki gibi kelimelerle bitişik olarak yazılır. Bunlar kalıplaşmış olan kelimeler olarak bilinmektedir. Bağlaç oldukları halde ayrı yazılmazlar.

 Ki bağlacının genel görevi farklı ögelerin birbirine bağlanması olarak ifade edilebilir. Ki bağlacının sözcüklerden ayrı olarak yazılması gerektiğini söylemekte mümkündür. Bağlaçlar cümleleri ve söz öbeklerini birbirini bağlama görevini gerçekleştirirler. Aynı zamanda ki bağlacının iki cümle arasında neden-sonuç anlamı kuracağını söylemekte mümkündür.

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Ders çalışmalısın ki okulda başarılı olabilesin.

Salça almalısın ki yemek yapabileyim.

Resim yapmalısın ki sergiye çıkaralım.

Gitmen lazım ki hayallerini gerçekleştirebilesin.

 

 

 

 

 

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