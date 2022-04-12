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Kgb ne demek ve açılımı nedir? Kgb neyin kısaltması

Kgb ne demek ve açılımı nedir Kgb neyin kısaltması

KGB kısaltması dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kısaltmalardan birisi olarak bilinmektedir. KGB kelimesi ile karşılaştığınız zaman bu kısaltmanın ne anlama geldiğiyle ilgili olarak bilgi edinmek ve bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. KGB ne demek ve açılımı nedir? KGB neyin kısaltması olarak kullanılmaktadır tüm detayları ile sizler için derledik.

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 KGB kısaltması sıklıkla karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. KGB, Sovyetler Birliği'nin gizli servisi olarak bilinmektedir. Günümüzde de kullanımını duymanız mümkün olmaktadır. Sovyetler birliğinin gizli servisinin adının birçok kez değiştiği bilinmektedir. Son olarak ise KGB olarak kalmıştır. 

 KGB Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 KGB kısaltması kullanımını duyabileceğiniz kısaltmalardan birisi olarak bilinmektedir. KGB kısaltması özellikle de Sovyetler Birliği'nde sıklıkla karşılaşılmakta olan kısaltmalardan birisi olarak ifade edilebilir. KGB kısaltmasının isminin sıklıkla değiştiği ve en son bu şekilde kaldığı söylenebilir. KGB, bir devlet dairesi olarak da ifade edilebilir. KGB, Sovyetler birliğinin gizli istihbaratı olarak ifade edilebilmektedir. KGB, kısaltmasının açılımı ise Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti olarak bilinmektedir. 

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 KGB Neyin Kısaltması 

 KGB, istihbarat ve gizli servis olarak bilinmek olan bir devlet dairesidir. Sovyetler Birliğinde kullanılmakta olan KGB kelimesinin bir kısaltma olduğunu söylemek mümkündür. Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti açılımına sahip olduğu bilinmektedir. Kelime uzun olduğu için ise KGB şeklinde kısaltması kullanılmaktadır. KGB kısaltması Sovyetler birliğinin gizli teşkilatının ve istihbaratının kısaltması olarak bilinmektedir.

 

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