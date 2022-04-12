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Kfc ne demek ve açılımı nedir? Kfc neyin kısaltması

Kfc ne demek ve açılımı nedir Kfc neyin kısaltması

İnternet yazılarında göze çarpan bazı kısaltmalar bulunuyor. Kişiler gördükleri KFC kısaltmasının neyi ifade ettiği konusuyla yakından ilgileniyor. Kendilerini geliştirmek isteyenler KFC kısaltmasının açılımını araştırabiliyor. KFC kısaltmasının ifade ettiği tüm anlamlar kişilerce detaylarıyla araştırılan bir konudur. KFC ne demek ve açılımı nedir? KFC neyin kısaltmasıyla ilgili tüm detayları derledik.

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 KFC kelimesi günümüzde kişilerce görülen bir kelimedir. Bireyler KFC kelimesinin anlamlarını kolayca öğrenebiliyor. KFC kelimesi, Kentucky Fried Chicken açılımıyla bilinen bir kelime türüdür. 

 KFC Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Günümüzde işlem yapan tüm kurumların kullandığı bazı kısaltmalar bulunuyor. Her firmanın veya kurumun kendine göre kullanabileceği bazı kısaltma türleri bulunuyor. Her alanda farklı bir anlamı taşıyan kısaltmalar kullanılabiliyor. Kullanılan kısaltmalardan biri de, KFC kısaltmasıdır. Bireyler ilk kez gördükleri KFC kısaltmasının açılımını kısa sürede öğrenmek isteyebiliyor. KFC kelimesinin açılımı, Kentucky Fried Chicken olarak biliniyor. Kentucky Fried Chicken sözcüklerinin oluşturduğu kısaltma KFC olarak biliniyor. 

 KFC Neyin Kısaltması 

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 Kısaltmaları araştıranların ilgi gösterdiği kısaltmalar arasında KFC de bulunuyor. KFC özellikle alışveriş merkezlerinde kişilerin önüne çıkıyor. Alışveriş merkezlerinde görülen KFC tabelaları oldukça merak uyandırıyor. Bireyler gördükleri KFC kısaltmasının doğru açılımını bilmek istiyor. KFC yabancı kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kısaltmadır. Kentucky Fried Chicken sözcükleri birleşerek KFC kısaltmasını oluşturuyor. Her ne kadar yabancı sözcüklerden oluşsa da, Türkiye'de de görülebiliyor. 

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