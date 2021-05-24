Kezzap nedir ve ne işe yarar? Kezzap nerelerde kullanılır

Kezzap olarak bilinen kimyasal madde oldukça tehlikelidir. Bu maddenin kullanıldığı alanlar olduğu için ihtiyaç duyulan bir ürün olmuştur. İnsanla temas etmesi ise kötü sonuçlar doğuracağı için dikkatli olmakta fayda vardır.

Kezzap Nedir?

Kezzap, kimyasal bir bileşik olmakla birlikte farklı alanlarda kullanılan bir maddedir. Bu maddenin bilinen bilimsel adı ise nitrik aittir. Yapısı itibariyle oldukça tehlikeli bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten insanların birçoğu da bu maddenin zararları konusunda oldukça bilinçlidir.

Nitrik asidin, 13. yüzyıldan itibaren tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmıştır.

Kezzap Ne İşe Yarar?

Kezzap olarak bilinen nitrik asidin birçok alanda kullanımı bulunmaktadır. Bu maddenin işe yaradığı alanlar ise genellikle temizlik ile ilgili alanlardır. Çıkması zor olan çok sayıda inatçı lekeyi kezzap ile çıkarmak mümkündür. Özellikle is ve pas lekeleri için kezzaptan yararlanılmaktadır.

Kezzap Çeşitleri Nelerdir?

Kezzap, farklı çeşitleri bulunan tehlikeli bir kimyasal maddedir. Bu maddenin özelliklerine göre farklı çeşitleri ortaya çıkmıştır.

- Azeotropik Nitrat Asidi

- Kırmızı Dumanlı Kezzap

- Saf Dumanlı Kezzap

- Susuz Kezzap

Kezzap, tehlikeli bir madde olduğu için insan vücuduna temas ettiği zaman olumsuz sonuçlar doğurabilir. Olumsuz durumların başında deride renk değişikliği görülmesi gelmektedir. Ayrıca birçok farklı türü olan kezzap, insan vücudunda yanık izleri bırakabilir. Etkili ve tehlikeli olan bu kimyasalı bilinçli bir şekilde kullanmakta fayda vardır.

Kezzap Nerelerde Kullanılır?

Kezzap, öncelikle temizlik alanında kullanılan bir üründür. Kir ve pasları çıkarmak için oldukça etkili bir madde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bazı patlayıcı üretiminde ve gübre yapımında bu maddeden yararlanılmaktadır. Kullanıldığı diğer alanlar ise oksitleyici ve aşındırıcı maddeye ihtiyaç duyulan yerlerdir.

Evlerde kullanılan temizlik maddelerinde eser miktarda kezzap bulunabilir. Bu kezzap, içerisine farklı maddeler birleştirilerek elde edilmiştir. Yani saf haliyle evlerde bulunmaz. Saf hali oldukça tehlikeli olan bir maddedir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanmak lazımdır.

Ayrıca son zamanlarda dekorasyonda kullanılan ağaçları daha eski hale getirmek için kezzaptan yararlanılmaktadır.